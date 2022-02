Servizi igienici riaperti su ferry boat e motonavi

Riaperti i servizi igienici a bordo delle navi traghetto-ferry di Actv, in particolare il mezzo del Lido è stato dotato di un nuovo impianto di gestione degli scarichi e vede i bagni ora pienamente funzionanti. Le navi traghetto Metamauco, San Nicolò, Marco Polo e San Marco sono dotate di wc chimici aperti alla clientela con personale di pulizia presente a bordo e interventi programmati ad ogni corsa. Metamauco e San Nicolò saranno oggetto di modifica (seppur inizialmente parziale) per la realizzazione del nuovo impianto entro l’anno; mentre per Marco Polo e San Marco l’intervento è pianificato nell’ambito del normale ciclo manutentivo. La nave traghetto Pellestrina, attualmente in manutenzione (uscirà ad aprile), sta per essere dotata di nuovo impianto di gestione degli scarichi. Infine le navi traghetto Ammiana e Pellestrina e le motonavi Altino, Burano, Sant’Andrea, Aquileia, Torcello, Poveglia e Eraclea saranno dotate di impianto nell’ambito dei prossimi interventi di manutenzione programmata.

«Tenendo fede all’impegno assunto in merito alla risoluzione della prescrizione della Capitaneria di Porto, che ha costretto l’azienda a chiudere i servizi igienici a bordo delle grandi unità Actv, sono lieto di poter annunciare che da alcuni giorni sono tornati accessibili ai passeggeri i wc presenti a bordo dei ferry utilizzati in linea 17 - afferma l’assessore alle Società Michele Zuin -. Voglio porre l’attenzione sulle difficoltà incontrate per arrivare alla temporanea ma soddisfacente soluzione oggi attuata, e che man a mano diventerà definitiva con la creazione di impianti fissi nelle navi».

La modifica delle navi traghetto per dotarle di un nuovo impianto di gestione degli scarichi, prevede la creazione di cassoni di contenimento degli scarichi reflui (atti poi ad essere svuotati) che prevedono modifiche strutturali delle navi e quindi di non facile realizzazione, se non in una fase di manutenzione programmata della nave, spiega l'assessore Il mantenimento in essere dei wc chimici provvisori, ha previsto, oltre a coordinare lo svuotamento ad ogni fine giornata, a nave ferma, dei vari wc presenti nelle navi, di predisporre personale di pulizia a bordo per tenere puliti ed efficienti i wc aperti al pubblico. «Ringrazio i tecnici dell’azienda e il management per aver saputo trovare una soluzione a questa complessa vicenda a favore della cittadinanza e dei frequentatori del Lido, e ringrazio quest’ultimi della pazienza avuta in questi mesi».