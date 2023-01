Il Comune cerca 79 giovani da impiegare in 15 diversi progetti

Servizio civile, pubblicato il bando 2023: il Comune di Venezia cerca 79 giovani da impiegare in 15 diversi progetti, per un anno. Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso della cittadinanza italiana, o uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purchè il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia, un'età tra i 18 anni e i 29 non compiuti alla data di presentazione della domanda e l'assenza di condanne.

La durata è di 12 mesi, per 1.145 ore annue, con un trattamento economico di 444,30 euro netti al mesi. Per gli studenti universitari il servizio civile può essere valido anche per il riconoscimento di crediti formativi. Gli interessati devono presentare la domanda entro le 14 del 10 febbraio 2023, utilizzando la piattaforma “Domanda On Line”, allegando anche possibilmente, per una valutazione più esaustiva di titoli ed esperienze, il proprio curriculum vitae. Per dubbi o difficoltà per l'invio della domanda si può inviare una mail all'indirizzo: domandaonline@serviziocivile.it. Per tutte le informazioni sui progetti del Comune di Venezia: tel. 041 2749001 mail: servizio.civile@comune.venezia.it www.comune.venezia.it/serviziocivile