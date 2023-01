Servizio civile, Cavv-Csv offre esperienze nel mondo del volontariato a 4 giovani

«Un’esperienza importante che mi ha fatto conoscere meglio la realtà in cui mi trovo e le sue esigenze, un’opportunità che mi sta facendo crescere e che sarà fondamentale per il futuro»: così Enrico Pittalis, laureato a Ca' Foscari, descrive la sua esperienza di servizio civile iniziata 6 mesi fa con il Cavv-Csv di Mestre.

Laureato in economia e gestione dell’attività culturali, Enrico ha deciso di mettersi in gioco in questo ambito: «È importante avere un contatto diretto con la vita e la quotidianità della città. Sono stato spinto a uscire dalla mia bolla e a entrare in contatto con ambienti e contesti diversi, ma soprattutto a spendermi in prima persona in attività e servizi fondamentali che permettono di dare risposte alle necessità di tante persone. Tra 6 mesi, quando avrò completato il mio percorso, mi metterò alla ricerca di un lavoro con un bagaglio di conoscenza in più. Il terzo settore rappresenta una buona fetta dell’economia del nostro paese e questa esperienza mi ha permesso di vivere da dentro cose che vedevo solo dall’esterno».

Enrico, in continua formazione, si occupa di orientamento al volontariato e di sportello in portineria di quartiere. «Attività che saranno proposte anche ai futuri volontari in servizio civile che sapranno cogliere la nuova opportunità - commenta la direttrice del Cavv- Csv, Ketty Poles -. Proprio in ottica di continuità è stato infatti lanciato il progetto "Ascolto, riconosco, costruisco legami”. Il servizio civile per l'orientamento al volontariato". Promosso dal Cavv-Csv di Venezia, coinvolge i giovani nella promozione del volontariato, con l’obiettivo di stabilire legami sempre più solidi e duraturi tra i cittadini e le associazioni attive nel territorio».

Il progetto fa parte del programma “Inter-Azioni per comunità accoglienti e solidali” del Centro servizio volontariato di Padova e Rovigo, finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, e permetterà a 4 giovani, tra i 18 e i 28 anni, di fare un anno di esperienza a supporto delle realtà del terzo settore, nelle attività di progettazione e sperimentazione di nuovi canali e strumenti che facilitino l’accesso al mondo del volontariato, occupandosi in prima persona delle fasi di analisi della domanda e dell’offerta di volontariato, della gestione dei contatti, della diffusione di contenuti e informazioni e dell’accompagnamento diretto dei cittadini alle realtà del volontariato veneziano.

La proposta è per giovani tra i 18 e i 28 anni: l’operatore volontario in servizio civile riceverà un’indennità mensile e l’attestato di svolgimento dell’esperienza, una certificazione delle competenze utile ai fini del curriculum vitae. Potranno essere riconosciuti dei crediti universitari.

I volontari in servizio civile saranno di supporto al team dell’area progettazione sociale di Cavv - Csv di Venezia nel design e nella realizzazione di progetti e servizi di orientamento al volontariato destinati a cittadini, scuole, aziende del territorio. Parte delle attività si svolgeranno invece nelle portinerie di quartiere di Mestre e Venezia, dove potranno occuparsi e gestire in loco, e a contatto con l’utenza, le attività di orientamento assieme ad altri servizi di prossimità, coordinati dalle associazioni partner ETICIty Exploring Territories Imagining the City, ADA con Venezia APS e Red Carpet for All APS.

L’opportunità è per tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari che soggiornano regolarmente in Italia, senza condanne penali a carico. La scadenza per presentare le domande è fissata per il giorno 10 febbraio, entro le ore 14. Il bando di selezione è disponibile sul sito internet del Dipartimento, e sul sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it. Per maggiori informazioni sul progetto del Csv di Venezia c'è il sito www.csvvenezia.it.