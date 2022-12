Sessanta volontari alla passeggiata ecologica a Venezia

Circa 60 volontari, provenienti anche dalle città di Padova e Jesolo, hanno partecipato a Venezia alla passeggiata ecologica promossa dall’associazione Plastic Free Odv Onlus. All’appuntamento, inserito nel palinsesto de “Le Città in Festa” ha preso parte, in rappresentanza della città, il vicesindaco e assessore alla Protezione civile Andrea Tomaello. Obiettivo dell’iniziativa è ripulire la città dai mozziconi di sigaretta abbandonati. L’evento recupera quello annullato per maltempo a inizio dicembre.

«Una bella manifestazione quella di oggi a Venezia - ha commentato il vicesindaco Tomaello - soprattutto perché ci si prende cura dell’ambiente con piccoli gesti. I grandi cambiamenti iniziano da comportamenti responsabili. Grazie a Plastic Free Odv Onlus e a tutti i volontari».

Il ritrovo alle 9.30 alla stazione di Venezia S. Lucia. Da qui i volontari, divisi in due gruppi hanno percorso due diversi itinerari. Il primo ha toccato Rio Terà Lista di Spagna fino al Ponte delle Guglie, proseguendo fino a Calle del Pistor. Da sui si è diretto verso Rio Terà de la Maddalena e è proseguito per la Strada Nuova, sino ad arrivare al Campo Santi Apostoli. Poi è andato verso Campo San Bartolomio fino ad arrivare al Punto di Ritrovo finale a San Marco Vallaresso/Giardini. Il secondo gruppo ha attraversato invece il ponte della Costituzione fino ad arrivare ai Giardini Papadopoli, da lì attraverso Rio Novo si è spostato verso Campo Santa Margherita per arrivare a San Basilio, passando per Fondamenta San Basegio e Calle Avogaria. Al termine della giornata ci sarà la conta dei sacchi di mozziconi raccolti e la pesatura.