Parte la settimana dell'allattamento: spazi e iniziative rivolte alle mamme

Videocorsi pre parto, simulazioni per la disostruzione delle vie aeree, supporto psicologico a mamma e papà, tutorial per le partorienti online, corsi per l’allattamento in pieno “distanziamento”, videochat per la prevenzione degli incidenti domestici, affiancamento alle future mamme nel nordic walking e nel nuoto per favorire l’attività motoria durante la gravidanza e dopo il parto. È il menù della quarta edizione della Settimana dell’allattamento voluta dall’Ulss 3 Serenissima. La prima, quella del 2020, ad aprire le porte in era post Covid, a partire da oggi.

Il Covid ha cambiato tutto

Quest’anno tutte le attività garantiscono a mamma, papà e bambino il massimo della sicurezza riguardo l’epidemia in corso. Gli approfondimenti per la preparazione alla nascita sono gestiti da remoto, l’incontro con l’ostetrica è passato da quello di gruppo a quello a tu per tu e anche le attività previste per l'allattamento non sono più ad accesso libero, ma solo su appuntamento, assicurando le distanze adeguate con le altre mamme.

L'iniziativa

L’iniziativa parte oggi, lunedì 5 ottobre, e si chiude venerdì 9. È diventata un appuntamento fisso annuale capace di puntare i riflettori sulle mamme e sulle decine di proposte per la loro salute attivate dall’Azienda sanitaria veneziana in tutto il suo territorio. «Con tutte le cautele del caso e favorendo gli incontri a distanza o su appuntamento, questa settimana dedicata all’allattamento è stata confermata per affermare il sostegno dell’Azienda sanitaria alle mamme anche in questa fase storica complicata - dice Maria Cristina Mambelli, direttrice dell’unità operativa Infanzia, adolescenza e famiglia dell’Azienda -. La settimana dell’allattamento è un appuntamento importante per chi vorrebbe diventare mamma, per chi lo sta per diventare e per chi lo è già: tutte loro hanno la possibilità di essere formate in modo particolare e approfondito, di fare tutta una serie di esperienze che saranno a loro utili». Dall’anno scorso l’Ulss 3 ha coinvolto nell’iniziativa della Settimana dell’allattamento tutti i Comuni del suo territorio. Anche questa volta, le amministrazioni mettono a disposizione, accanto alle attività dell’Azienda sanitaria, mezzi, spazi e iniziative, sempre rivolte alla salute delle mamme. A questi si aggiungono gli appuntamenti organizzati assieme all’Ordine delle ostetriche e all’Ordine degli infermieri. «Nelle attività che garantiamo sempre alle mamme, la promozione dell’allattamento è una delle tante - spiega il direttore generale Giuseppe Dal Ben -: le nostre iniziative riguardano la salute della donna, del bambino, della relazione madre e figlio e di tutto il contesto familiare, perché il benessere della famiglia contribuisce alla salute fisica e mentale di ogni nuovo nato, e quindi, di ogni essere umano».