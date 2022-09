Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Torna da martedì 27 settembre 2022 la “SETTIMANA EUROPEA DELL’ENERGIA SOSTENIBILE”. La manifestazione è organizzata dal 2011 dall’Associazione NORDESTSUDOVEST sotto l’egida della Commissione Europea e quest’anno gode del Patrocinio del Comune di Chioggia e della Conferenza dei Sindaci della Venezia orientale e vede la partecipazione di Actv, Avm, Argav (Associazione regionale giornalisti agroalimentari e ambientali del Veneto e del Trentino-Alto Adige), Asterisco Informazione, APS “Amici dei fiumi del Veneto e dell’Europa – C.I.T.F., Città di Venezia, Conoe Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, Energintech Srl, Europe Direct Venezia-Veneto, Fondazione Think Tank Nord Est e Veritas.

Con questa tre giorni di dibattiti e confronti, l’Associazione vuole raggiungere l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini, i soggetti istituzionali, imprenditoriali e associativi e i mezzi di informazione sui temi della produzione e dell’uso intelligente dell’energia, mettendo in evidenza argomenti generali e casi concreti, coinvolgendo a questo proposito le diverse realtà interessate. Sono caldi i temi legati alla tutela ambientale, della sostenibilità e delle fonti rinnovabili, anche alla luce dei rincari derivanti dal gas e delle bollette divenute insostenibili. Durante i tre giorni si racconteranno esperienze, storie e realtà che puntano alla tutela dell’ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta.

«La sostenibilità energetica è un traguardo importante e urgente» spiega il vice presidente dell’associazione NordEstSudOvest Pierantonio Belcaro «che per essere raggiunto deve registrare il massimo impegno di tutti gli attori coinvolti: governo, enti locali, imprese, associazioni, cittadini. La crisi dei combustibili fossili, responsabili dell'effetto serra, era un problema noto da decenni: la guerra in Ucraina e le sue conseguenze sul mercato dell'energia hanno fatto solo da acceleratore, facendo precipitare una situazione già traballante».

Si partirà alle 17.30 di martedì 27 dal Palazzo Vescovile di Portogruaro (via Seminario 19), con un convegno pubblico dal titolo “Sostenibilità energetica: esperienze e progetti nei comuni della Venezia Orientale”. Dopo i saluti del Presidente della Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale Gianluca Falcomer e del presidente del Conoe (Consorzio per la raccolta e il trattamento degli oli e grassi vegetali e animali esausti) Tommaso Campanile, al dibattito interverranno Pierantonio Belcaro, il dirigente dell’area Ambiente della Città metropolitana di Venezia Massimo Gattolin, il direttore del Conoe Francesco Mancini e il vice Sindaco di San Stino di Livenza, Stefano Pellizzon. Il convegno sarà presieduto dal Presidente della Fondazione Think Tank Nord Est Antonio Ferrarelli. Mercoledì 28 si snoderà su due appuntamenti, tra Chioggia e Mestre.

A Chioggia, dalle 10.30 nell’Auditorium San Nicolò in Calle San Nicolò 1 si parlerà di “Raccogliere l’olio vegetale per salvare il mare e produrre energia pulita”. Dopo la presentazione di Elso Resler, Presidente dell’Associazione NordEstSudOvest, le relazioni introduttive saranno affidate a Pierantonio Belcaro vicepresidente di NordEstSudOvest, all’assessora all’Ambiente del Comune di Chioggia, Serena De Perini, al direttore del Conoe, Francesco Mancini e a un rappresentante di Veritas. Interverranno pure degli esponenti delle associazioni di categoria, ambientaliste e delle fonti d’informazione. Il confronto sarà presieduto da Tomasso Campanile, presidente del Conoe.

La giornata proseguirà nel pomeriggio (ore 17.30) alla Sala Rosa dell’Hotel Plaza di Mestre (viale Stazione 36). Stavolta il confronto s’incentrerà su “Ambiente ed energia sostenibile: tra normative e buone pratiche”. Ne discuteranno la vice presidente del consiglio regionale del Veneto, Francesca Zottis, il presidente del Gruppo Veritas Vladimiro Agostini, il dirigente tecnico Progetti speciali Gruppo Veritas Alessio Bonetto, il presidente Conoe Tommaso Campanile con il direttore generale Francesco Mancini, il presidente di Aps Amici dei fiumi del Veneto e dell’Europa CITF, Antonio Fiore. Con loro anche il Ceo di Energintech Srl Lorenzo Lastela, il presidente della municipalità di Mestre-Carpenedo Raffaele Pasqualetto e la responsabile Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia, Francesca Vianello. Modererà il presidente dell’Associazione NordEstSudOvest, Elso Resler.

Chiusura giovedì 29 settembre alle 17,30 all’Ateneo Veneto di Campo San Fantin 1897 a Venezia. Il convegno pubblico ruoterà attorno al tema “Ri-abitare l’Europa con le nuove energie”. Dopo i saluti dell’assessore locale all’Ambiente Massimiliano De Martin, interverranno Bianca Nardon del Skylock C.U.T. di Venezia, la responsabile Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia, Francesca Vianello, l’ingegnere del Kyoto Club Annalisa Corrado sul tema “Energie rinnovabili e protagoniste femminili”, l’architetto paesaggista Sophia Los su “Ri-Abitare la casa e il pianeta” e la nudge designer Irene Ivoi su “Cambiare comportamenti con la spinta gentile”.