Al via oggi la quarta edizione della settimana pedagogica

Con l’inaugurazione della mostra "La resilienza diventa arte", al chiostro M9 in via Poerio a Mestre, è stata aperta ufficialmente "La settimana pedagogica", manifestazione organizzata dal Servizio Progettazione educativa del Comune di Venezia per sensibilizzare - tramite proposte formative, educative e ludiche - tutti coloro che si occupano della crescita dei bambini da zero a sei anni su diverse tematiche pedagogico-educative legate all’infanzia.

All’apertura della mostra, composta dai manufatti realizzati dai bambini dei Servizi educativi pubblici e privati 0-6 del territorio comunale, sono intervenute l’assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio, e la responsabile del Servizio progettazione educativa, Daniela Galvani, oltre che i bambini e gli insegnati di asili nido e scuole materne. Presenti anche le donne del “Comitato Donne 25 aprile”, che hanno cucito tra loro i vari lavori realizzati dai bambini su ampi pezzi di tessuto.

Il titolo di questa quarta settimana pedagogica è "Resilienza e opportunità in educazione", «perché mai come in questi ultimi anni, come educatori e genitori, ci siamo trovati ad affrontare cambiamenti politici, sociali e ambientali che ci hanno messo a dura prova - ha commentato Besio -. Ma posso dire che i servizi 0-6 del nostro territorio si sono difesi benissimo e stanno facendo tutto il possibile per affrontare le sfide di ogni giorno».