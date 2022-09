Al via l'8 ottobre la settimana della Protezione Civile: tutte le iniziative

Promuovere le buone pratiche in tema di pianificazione e prevenzione, con un'attività di informazione a favore della popolazione e di formazione nei confronti delle amministrazioni locali che hanno un ruolo fondamentale nella gestione delle emergenze dei propri territori. Con questi obiettivi si svolgerà dall’8 al 15 ottobre la settimana della Protezione Civile: una serie di iniziative proposte dalla prefettura e che vede il coinvolgimento di tutte le istituzioni.

Il tema individuato per la settimana è “Gli effetti sul territorio dei cambiamenti climatici, metodi di autoprotezione e interventi di emergenza”. Le iniziative si apriranno sabato 8 ottobre con una manifestazione pubblica in Piazza Ferretto a Mestre, in cui sarà allestito un percorso attraverso diversi stand. Sarà possibile ricevere informazioni sui comportamenti da adottare nei casi di emergenze e assistere a dimostrazioni di interventi.

Il 12 ottobre, a partire dalle 9.30,presso la sala consiliare della Città Metropolitana di Venezia, si terrà un seminario dal tema “La gestione delle emergenze e il ruolo della prefettura nella pianificazione e negli interventi in situazioni di crisi”. Il seminario sarà aperto da Paola Spatuzza, Dirigente dell'area V — Protezione Civile della Prefettura di Venezia e si avvarrà degli interventi di Francesco Pilo del comando provinciale dei vigili del fuoco, esperto in materia di NBCR e aziende Seveso, di Massimo Gattolin, esperto in materie ambientali della città metropolitana di Venezia e di Marco Ziron dell’ Arpav, esperto in materia di aziende Seveso e di rischio ambientale connesso agli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Un incontro che ha l’obiettivo di fornire a sindaci e amministratori locali informazioni dettagliate sulle competenze specifiche del prefetto in materia di Protezione Civile e sulla necessità di un efficace coordinamento nei casi di emergenza.

Il 15 ottobre, a partire dalle 10, presso il Polo Industriale di Porto Marghera, si svolgerà una esercitazione con lo scopo di testare l'efficacia del piano di emergenza esterno delle aziende a rischio di incidente rilevante. Sarà simulato un incidente all’interno del Polo con l’attivazione delle sirene per l’avviso alla popolazione e il coinvolgimento di tutti gli enti inseriti nel sistema. Durante la settimana della Protezione Civile, infine, si svolgerà l’iniziativa “Porte aperte al Centro Maree”, promossa dal Comune di Venezia. Sabato 8 ottobre in due

turni di un’ora (alle 10 e alle 15) i cittadini potranno effettuare una visita guidata alla sala operativa del Centro Maree del Comune di Venezia.