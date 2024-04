Salute al femminile, una settimana di visite e colloqui gratuiti a Venezia e Mestre

Lunedì 22 aprile si celebra la giornata nazionale della salute della donna. In questa occasione, Fondazione Onda organizza, con gli ospedali del circuito dei "bollini rosa", la nona settimana della salute in rosa, a cui aderiscono anche gli ospedali dell'Ulss 3 Serenissima. «L'(H)Open Week - spiegano gli organizzatori - si svolge dal 18 al 24 aprile con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Le oltre 260 strutture del network bollini rosa che hanno aderito offriranno gratuitamente una settimana di servizi gratuiti come visite, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, infopoint e distribuzione di materiale informativo per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati». Sul sito www.bollinirosa.it sono consultabili tutti i servizi offerti, tra cui anche quelli degli ospedali veneziani.

Variegata è l'offerta di iniziative organizzata dall'ospedale dell'Angelo di Mestre, e fondata sulla disponibilità volontaria di operatori e specialisti. L'urologia dell'ospedale propone consulenze gratuite che si terranno venerdì 19 aprile, dalle ore 15.00 alle 18.00, e mercoledì 24 aprile, dalle ore 15.00 alle 18.00. Si accede alle consulenze con prenotazione obbligatoria - sarà possibile effettuare al massimo 22 visite - che si ottiene telefonando allo 041.9657532, nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 10.00.

L'équipe di malattie endocrine e del ricambio offre la possibilità di effettuare una ecografia tiroidea lunedì 22 aprile, dalle ore 14.00 alle 16.30. Anche in questo caso è necessario prenotare - sarà possibile effettuare 8 esami - telefonando allo 041.9656306, dalle ore 12.00 alle 13.30, nei giorni 16 e 17 aprile.

L'équipe della gastroenterologia, ambito nutrizione clinica, propone per la giornata di lunedì 22 aprile una conferenza dal titolo "La salute metabolica della donna dopo la menopausa". La conferenza si svolgerà dalle ore 15.00 nell'aula blu, al piano terra dell'ospedale. Non è necessaria la prenotazione, ma gli organizzatori segnalano che la sala può contenere 50 persone a sedere.

La psicologia ospedaliera, in collaborazione con l'oncologia medica, la breast unit e la radioterapia oncologica, propone un percorso psicoeducazionale di gruppo nell'ambito del progetto aziendale "Intimamente donna", rivolto alle pazienti con tumore al seno, che affronta la tematica dell'immagine corporea. Il percorso si svolge martedì 23 aprile, dalle ore 15.00, all'ospedale di Mestre: per partecipare occorre aderire telefonando allo 041.9657171, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 10.15; il numero massimo di partecipanti è 12; nel caso si esaurissero i posti l'evento verrà riproposto.

L'équipe di ginecologia ed ostetricia propone consulenze ginecologiche sulla menopausa che si svolgeranno mercoledì 24 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 13.30; propone anche consulenze ginecologiche sulla contraccezione che si terranno sempre mercoledì 24 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Si accede alle consulenze - sarà possibile effettuarne 18 - con prenotazione obbligatoria telefonando il 16 e 17 aprile, dalle ore 12.00 alle ore 13.30, allo 041.9656306.

La pediatria dell'Angelo, in collaborazione con il Centro antiviolenza del Comune di Venezia, propone un evento di formazione per il personale medico, infermieristico, socio sanitario dal titolo "Con te, una rete contro la violenza. Personale ospedaliero a sostegno delle vittime di violenza".

L'équipe della dermatologia, infine, proporrà una distribuzione di materiali informativi su nevi e melanomi, realizzati ad hoc per l'iniziativa, nelle giornate dal 18 al 24 aprile, presso l'ingresso dell'Ospedale, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

A Venezia

All'Ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia si mettono a disposizione le équipe di dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, ginecologia e ostetricia, psichiatria, reumatologia: in collaborazione con il Centro antiviolenza sulla donna, organizzeranno un infopoint, con la presenza dei diversi specialisti disponibili per colloqui, consulenze e distribuzione materiale informativo, giovedì 18 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nella Sala dell'acqua al piano terra, dopo il Cup per chi accede dall'ingresso principale.

Nella stessa giornata e nello stesso infopoint, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, saranno presenti anche le operatrici del SerD per ogni possibile informazione sul tema delle dipendenze. Allo stesso infopoint sarà distribuita una brochure redatta dalla dermatologia dell'Ulss 3 sulla prevenzione del melanoma e sul rischio di lesioni cutanee solari.

La reumatologia dell'ospedale di Venezia propone inoltre la valutazione della mano alla ricerca di eventuali patologie reumatologiche, che si svolgerà sempre presso la Sala dell'acqua, giovedì 18 aprile dalle 9.00 alle 13.00.

Anche per le pazienti veneziane è valida la proposta dell'équipe della psicologia ospedaliera dell'Angelo, che offre un percorso psicoeducazionale di gruppo rivolto alle pazienti con tumore al seno. Il percorso affronta la tematica dell'immagine corporea e si terrà martedì 23 aprile, dalle ore 15.00, all'ospedaledi Mestre: ci si iscrive telefonando allo 041.9657171, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 10.15.

Iniziative simili, nella Settimana della salute al femminile, si terranno negli altri ospedali dell'Ulss 3 Serenissima: per informazioni si consulti il sito dell'Ulss 3 oppure quello dei bollini rosa, www.bollinirosa.it.