A Mestre si sfidano i migliori giovani macellai d’Italia

I migliori giovani macellai d'Italia si sfideranno a Mestre per una gara a “all’ultimo filetto” per aggiudicarsi l’accesso alla finale del torneo nazionale di Federcarni Confcommercio, in programma a Rho il prossimo 8 maggio. Questa sfida, tra i più bravi macellai under 35 del Paese si svolgerà il 2 aprile a Forte Marghera a partire dalle ore 10 e fino alle 15, davanti la darsena del Forte (edificio 30) e vedrà dodici concorrenti, sei veneti e sei lombardi - Andrea Gambato (Vicenza); Andrea Giuliatti (Verona); Marzia Innocenti (Treviso); Marco Cecconato (Verona); Gaetano Giaquinto (Venezia); Filippo Damiani (Treviso) - sfidarsi tra loro e venire giudicati da una una giuria esperta composta, fra gli altri, da Francesco Amato, ex concorrente di “Masterchef”. L’evento prevede, oltre alla gara, anche la degustazione di un piatto tipico della tradizione, il fegato alla veneziana, preparato dai giovani concorrenti.

I concorrenti si misureranno in particolari prove quali disosso, affinamento del taglio per la preparazione culinaria, proposta di preparati pronti a cuocere e già cotti particolarmente graditi dalla clientela, ecc. Particolare attenzione sarà rivolta anche alle componenti della qualità delle lavorazioni e del taglio, la valorizzazione delle parti meno pregiate ma care alla tradizione gastronomica italiana, alla creatività senza ovviamente tralasciare l’osservanza delle norme igienico sanitarie.

I quattro vincitori della tappa veneta parteciperanno l’8 Maggio alla finale nazionale del campionato, in occasione della fiera di Milano Rho, dove Federcarni incoronerà il campione nazionale under-35.

L’evento, inserito nell’ambito del programma “Le Città in Festa” 2023 del Comune di Venezia, è organizzato con il contributo della Camera di Commercio di Venezia-Rovigo e con il supporto organizzativo e logistico di Confcommercio Metropolitana di Venezia, di Fidimpresa & Turismo Veneto.

"La figura del macellaio si forma nella tradizione per maturare in un servizio moderno fatto di professionalità e innovazione - commenta Mauro Chinellato, macellaio di Marghera e presidente di Confcommercio Marghera - Ecco perché la nostra associazione sta investendo molto in formazione e in aggiornamento continuo proprio dei giovani: il Campionato nazionale Federcarni è un momento per far conoscere e condividere ai nostri clienti, le famiglie venete, quanta cura e quanta passione è presente dietro il bancone di una macelleria”.