Le 12 Marie sfilano sul Canal Grande a bordo delle gondole per far rivivere la tradizione

Prima uscita ufficiale per le Marie del Carnevale di Venezia, che oggi sono salite a bordo della imbarcazione simbolo di Venezia: la gondola. Tra sorrisi e saluti e gli scatti dei turisti, le 12 fanciulle - selezionate fra 53 aspiranti da una giuria tecnica sono state protagoniste di una sfilata sul Canal Grande, partita dallo stazio di Santa Sofia per arrivare nel cuore di Venezia, a San Marco.

Un corteo improvvisato, composto da 6 gondole e realizzato in collaborazione con l’Associazione Gondolieri e lo stazio di Santa Sofia, terminato a San Marco. Le 12 Marie sono, poi, salite sulla pedana di “Play with the lion” per sottoporsi ciascuna ad una foto tridimensionale con lo sfondo della Piazza e del leone, simbolo di Venezia, e hanno concluso la loro prima uscita con una cioccolata calda in uno storico caffè della Piazza. “Sono molto soddisfatta - ha espresso Maria Grazia Bortolato - per le ragazze salire sulle gondole a due a due e attraversare il Canal Grande è un sogno, una giornata splendida e indimenticabile”.

Le 12 Marie del Carnevale 2022, “Remember the Future”, sono quest’anno: Alessia Alberti, Alice Bars, Aurora De Gasperi, Beatrice Bassan, Beatrice Cocchia, Giorgia Benatelli, Giulia Rossetti, Laura Gastaldi, Nicole Padoan, Sara De Lazzari, Silvia Pianon, Veronica Cortese, insieme alle damigelle Melanie Arioli e Giulia Caramel.

Prima della loro uscita ufficiale sono state pettinate dal famoso coiffeur veneziano Umberto Corrà e vestite con i nuovi abiti sartoriali settecenteschi realizzati da Francesco Briggi dell’Atelier Pietro Longhi che, nell’anno delle celebrazioni dei 1600 anni di Venezia, ha rivisitato il modello del costume utilizzato fino allo scorso anno.