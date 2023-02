Musica e show: la sfilata dei carri allegorici a Burano

“Take your Time for the Original Signs” fa il bis a Burano. Dopo l’uscita in notturna di sabato 18 febbraio, nel pomeriggio di oggi la sfilata dei carri allegorici ha portato nuovi colori sull’isola con il corteo dei gruppi mascherati in via Galuppi.

La manifestazione, promossa dall’Associazione “Non solo Carnevale” e inserita nel palinsesto de “Le Città in Festa”, ha trasformato l'isola dei merletti in un grande palcoscenico dove sono andati in scena musica, spettacoli per bambini, ma anche le esibizioni degli artisti del Circo Patuf.



A portare il saluto dell’Amministrazione è stato il consigliere delegato alle Isole, Alessandro Scarpa Marta, che ha evidenziato il grande lavoro svolto dalla macchina organizzativa, che ha visto in primo piano l’impegno del Comune e di Vela Spa per portare il Carnevale di Venezia su tutto il territorio comunale. Con lui il direttore operativo di Vela, Fabrizio D'Oria.

"Riparte anche a Burano con i carri allegorici, costruiti direttamente dai ragazzi dell'Associazione, un momento di festa per la comunità - ha detto il consigliere delegato - Un ringraziamento a tutti i volontari e alla parrocchia per l'impegno speso nell'organizzazione della manifestazione". Il programma di iniziative proseguirà fino a martedì 21 febbraio.