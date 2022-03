Poste Italiane: i consigli per contrastare le truffe online | VIDEO

Le regole per operare in sicurezza sui canali digitali sono disponibili anche sul sito www.poste.it

Poche e semplice regole per evitare spiacevoli sorprese ai cittadini quando operano online con il proprio conto. Una serie di consigli da tenere a mente illustrati nella sezione dedicata alla sicurezza del sito Poste.it, che ospita anche diversi video che spiegano come avvengono le principali tipologie di truffe online e sulle App (per esempio quando si finalizza un acquisto e-commerce, o attraverso fenomeni quali lo smishing, il phishing, il vishing e i canali social).