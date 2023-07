Parco Baden Powell, più sicurezza: cancello automatico e telecamere contro il degrado

Nuovo intervento al parco Baden Powell di Ca’ Savio per potenziare la sicurezza e il controllo dell’area, soprattutto nelle ore notturne. In questi giorni i tecnici hanno installato l’automatismo al cancello principale dell’area verde attrezzata e fruita da numerose famiglie di Cavallino Treporti.

«Abbiamo accolto le richieste e le segnalazioni di alcuni residenti che lamentano schiamazzi. Ma anche quelle degli operatori ecologici che più volte hanno ripulito il parco da immondizie e sporcizia sparsa in diversi punti. È una situazione che abbiamo cercato di contrastare anche nel passato con la chiusura manuale del cancello – afferma il consigliere Luciano Ballarin, che assieme al vicesindaco Francesco Monica ha fatto diversi sopralluoghi -. Abbiamo quindi inteso investire alcune risorse per installare una chiusura automatica e sostituire la telecamera con una di nuova generazione multisensore. Mettere maggiormente in sicurezza il parco è un segnale importante per l’incolumità delle numerose famiglie che lo frequentano, soprattutto con bambini piccoli».

Nei mesi di luglio e agosto, in concomitanza dei centri estivi della primaria che si svolgeranno a Ca’ Savio presso la scuola media Carpaccio e il parco Baden Powell, l’amministrazione ha informato che lo stesso sarà aperto all’utenza solamente in orario pomeridiano, dalle 17 alle 24, tranne il sabato e la domenica che potrà essere fruito già dal mattino dalle 6. «Durante questi mesi abbiamo fatto diversi sopralluoghi e coinvolto le forze dell’ordine al fine di mantenere l’ordine pubblico nelle ore notturne. Abbiamo chiesto a Veritas anche pulizie straordinarie perché la nostra comunità abbia un parco pulito e decoroso. Appena è stato possibile abbiamo chiuso l’area di notte per impedirne l’accesso – aggiunge il sindaco di Cavallino, Roberta Nesto -. Una scelta ponderata che risponde alle richieste dei nostri cittadini, soprattutto di tanti genitori che usufruiscono del parco e dei giochi presenti».