Riapre i cancelli il parco della Villa Levi Morenos a Mira

Parco Villa Levi Morenos a Mira presto sarà riaperta al pubblico. Il Comune ha iniziato i lavori di messa in sicurezza del parco e del rifacimento dei vialetti interni. In questo modo, una volta completata l'operazione, il parco potrà finalmente tornare agibile e percorribile. Non solo, la creazione dei nuovi cancelli su via Gramsci e il collegamento con il fronte giardino, permetteranno di attraversare il parco e di poter agevolmente arrivare in via Nazionale o in via Naritti, dove è presente anche un ampio parcheggio.

«Il Comune - spiega Albino Pesce, assessore al Verde Pubblico e Parchi - ha iniziato un percorso per migliorare le condizioni di fruizione del parco di Villa Levi Morenos considerando che valorizzando il parco si apprezza anche il territorio che lo ospita, si diffonde la conoscenza del suo patrimonio storico-culturale e se ne aumenta la visibilità al fine turistico. L'obiettivo è di arrivare presto all'apertura e alla restituzione ai cittadini di questo importante parco pubblico».

Piante e alberi

Per poter realizzare questo progetto, in accordo con la soprintendenza, è stato realizzata anche un'accurata analisi sul patrimonio arboreo. Alcuni alberi, considerati pericolosi, saranno rimossi e poi sostituiti da nuove essenze. In questo modo il parco potrà essere di nuovo aperto in piena sicurezza per tutti. «La Visual Tree Assessment, Vta, - continua l'assessore Pesce - permette attraverso un'attenta e coscienziosa analisi visiva da parte di un tecnico qualificato, di individuare all'interno di una popolazione arborea quegli individui che manifestano sintomi di probabili anomalie a carico dei tessuti interni». Alcuni di essi potrebbero dover essere abbattuti per una questione di sicurezza. Il piano dei lavori comprende anche la realizzazione di nuovi vialetti alberati con Aceri campestri e Carpini bianchi, in analogia alle specie arboree presenti nel parco, per ottenere un collegamento naturale dei punti nevralgici del parco, oltre ad avere funzione di perimetrazione, schermatura e mitigazione.

La Villa

Villa Varisco, Levi Morenos, di proprietà del Comune di Mira, è costituita da una struttura padronale che si estende in entrambi i lati con due corpi simmetrici. Sul lato ovest si congiunge con la barchessa, mentre su quello a est si collega alle scuderie-magazzino. A chiudere la composizione vi sono due corpi, a due piani di forma rettangolare, utilizzati come spazi commerciali. Il complesso è inserito in un grande parco. Il giardino, sul lato della facciata della villa, riprende gli elementi tipici del giardino all’italiana che si è diffuso nel XV secolo, realizzato con siepi e cespugli tagliati a forme geometriche e decorato con fontane e statue.