Oltre 400 studenti a scuola di sicurezza stradale

Più di 400 studenti, accompagnati da 40 docenti in otto giornate formative, coinvolgendo sei diversi istituti del Veneziano lungo cinque mesi dell’anno scolastico: sono i numeri del format “La coscienza civica ed il valore delle regole”, promosso da Cav agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, nell’ambito del protocollo d'intesa voluto dalla Regione Veneto e siglato con l’Ufficio Scolastico Regionale e i gestori stradali e autostradali del Veneto.

La proposta, rivolta ai giovani di terza superiore, prossimi a prendere la patente, ha riscosso un successo ben oltre le aspettative e le crescenti richieste di partecipazione hanno portato a raddoppiare le date inizialmente previste. Nel pianificare la sua offerta formativa, Cav è partita dall’idea che l’educazione stradale debba andare oltre le “campagne shock” incentrate sulle conseguenze del mancato rispetto delle norme, sostituendole con un messaggio positivo finalizzato ad introdurre la strada come scoperta, dove fondamentali sono la cognizione di causa, la consapevolezza dei propri limiti, la conoscenza dei rischi e l’interiorizzazione delle regole.

Il percorso si è avvalso della collaborazione della polizia stradale di Venezia, con i suoi formatori e del professor Balduino Simone, docente di Diritto della circolazione e della Sicurezza stradale all’Università di Urbino, uno dei “padri” della patente a punti. CAV ha inoltre schierato il proprio personale impegnato ogni giorno nel garantire la regolarità della viabilità, la gestione del traffico e l’implementazione delle nuove tecnologie al servizio della sicurezza. «Abbiamo voluto presentare ai ragazzi la strada come un mondo da scoprire, dove crescere e far correre le proprie passioni: questo è possibile solo attraverso corretti comportamenti e stili di guida adeguati, cioè attraverso quella cultura comune della sicurezza che permette di godersi questo mondo, salvaguardando la vita propria e altrui - ha detto Monica Manto, presidente di Cav -. Oggi non è possibile fare vera prevenzione senza infondere una reale consapevolezza dei rischi e il nostro percorso ha voluto aprire ai ragazzi le porte di un’opportunità meravigliosa, quella dell’essere conducenti, attraverso l’acquisizione di una coscienza orientata al rispetto delle regole».