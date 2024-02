Silvia Zecchin incoronata Maria del Carnevale 2024

Ha 20 anni, è di Noale, studia scienze politiche, insegna ginnastica ritmica. E da oggi Silvia Zecchin è anche Maria del Carnevale di Venezia, incoronata al termine della cena di gala ospitata nelle sale apollinee del teatro La Fenice. La giuria l'ha scelta tra 12 fanciulle provenienti da tutta la città metropolitana, le "Marie" che in questi giorni sono state protagoniste di alcuni degli appuntamenti più significativi del Carnevale veneziano. A condurre la serata il cerimoniere Maurice Agosti e Alice Bars, Maria dell'edizione 2022.

Silvia Zecchin quasi non ci crede. «Ho partecipato senza aspettative, non mi ero prefissata di arrivare a questo traguardo - commenta a fine serata -. Con le altre ragazze abbiamo stretto un rapporto intenso e questa esperienza mi ha già dato tanto, mi ha reso più sicura. Sarà indelebile. Voglio dedicare questa vittoria ai miei genitori e alle mie sorelle, sono loro che mi hanno spinto a candidarmi». Oltre ad aver praticato a livello agonistico la ginnastica ritmica, disciplina che ora insegna ai bambini, Silvia è appassionata di recitazione. A dichiararla vincitrice, assieme alla patron Maria Grazia Bortolato, è stata Beatrice Raffael, Maria del 2023, che le ha così ceduto la corona realizzata dallo scultore veneziano Giorgio Bortoli.

Il premio "popolare" è andato invece a Iolanda Gajon, 18 anni di Marghera, studentessa in scienze umane allo Stefanini, nominata Maria del Gazzettino. A entrambe è stato regalato un gioiello da un commerciante veneziano, mentre la vincitrice ha ricevuto anche un viaggio in crociera, un’opera unica in vetro di Murano e un volo in elicottero per un sorvolo sulla laguna di Venezia. Il 13 febbraio, martedì grasso, alle ore 16, Silvia Zecchin si presenterà al pubblico del Carnevale dal palco di piazza San Marco, indossando un costume realizzato per l'occasione da Francesco Briggi dell'atelier Pietro Longhi.

Il consigliere delegato alla tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto, portando i saluti dell'amministrazione, ha spiegato: «La festa delle Marie rappresenta l’orgoglio di appartenere a questa cultura meravigliosa. Siamo qui per eleggere quella che sarà la rappresentante di questa rievocazione ripresa da Bruno Tosi, una tradizione che celebra una storia antica».