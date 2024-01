Simona Sforzin alla guida delle cure primarie all'Ulss 4

Simona Sforzin è il nuovo direttore della cure primarie all’Ulss 4. Nei giorni scorsi il direttore generale dell'azienda sanitaria Mauro Filippi ha conferito l’incarico e il 2 gennaio Sforzin ha iniziato a svolgere attività nella sede dell’unità operativa da lei diretta, in via Trento a San Donà di Piave.

Laureata all’università di Padova in medicina e chirurgia, Simona Sforzin si è poi specializzata in medicina di comunità nello stesso ateneo. Sul fronte professionale ha sempre svolto attività nell’azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento con il ruolo di direttore delle cure primarie, occupandosi in particolare delle attività relative alle cure domiciliari, disabilità, non autosufficienza. È, inoltre, docente all’università di Verona, sede di Trento, dove insegna “Modelli organizzativi delle cure primarie” e “Medicina di comunità e delle migrazioni”. «Torno con piacere nella mia comunità di provenienza - commenta Sforzin – . Porto qui tutto il mio bagaglio di esperienza con l’auspicio di poter contribuire a massimizzare l’efficacia della nostra sanità pubblica in un momento di grande cambiamento della sanità territoriale».