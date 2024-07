Simona Sforzin nuovo direttore dei servizi socio sanitari dell’Ulss 4

Simona Sforzin, nata e residente a San Donà di Piave, mamma di tre figli, è il nuovo direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’Ulss 4. Succede alla dottoressa Paola Paludetti ora al vertice, sempre con lo stesso incarico, all’Ulss 1 Dolomiti. Lunedì il direttore generale Mauro Filippi ha conferito l’incarico. La dottoressa Sforzin già dallo scorso gennaio dirige il distretto sociosanitario unico dell’Ulss 4.

Laureata all’Università degli studi di Padova in Medicina e Chirurgia, poi si è specializzata in “Medicina di comunità”. Sul fronte professionale in precedenza ha sempre svolto attività nell’azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (APSS) con il ruolo di direttore delle cure primarie, occupandosi in particolare delle attività relative alle cure domiciliari, disabilità, non autosufficienza. È stata inoltre docente all’università di Verona, sede di Trento, per le materie “Modelli organizzativi delle cure primarie” e “Medicina di comunità e delle migrazioni”. «Ha già una solida esperienza e una ampia competenza maturate in ambito territoriale – dichiara il direttore generale Mauro Filippi -, sicuramente potrà dare centralità al lavoro già avviato in questi anni e che vede nel territorio un centro in rapida evoluzione, dove nel prossimo futuro si giocheranno sfide importanti».

