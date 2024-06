Nasce il sindacato italiano balneari di Venezia Rovigo

Nei giorni scorsi è stato costituito il Sib (Sindacato Italiano Balneari) interprovinciale di Venezia Rovigo, che aderisce a Fipe e, quindi, al più vasto sistema di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia Rovigo e che riunisce le attività dei servizi balneari del litorale veneziano e rodigino.

La costituzione è nata con il rinnovamento dello statuto, in linea con quello di Fipe - Confcommercio, così da dare al significativo gruppo di aziende della costa adriatica il giusto peso della propria rappresentanza a livello nazionale. È stato eletto come presidente Lorenzo Braida (Confcommercio Portogruaro Bibione Caorle), mentre come vicepresidente Pierluigi Padovan (Aepe, Venezia), che rimarranno in carica per il quinquennio 2024-2029. «Grazie al Sib di Venezia Rovigo – ha commentato a caldo il neo presidente Braida – l'azione sindacale per affrontare le diverse questioni aperte sarà più incisiva ed efficace e consentirà di essere più autorevoli anche nelle proposte in sede nazionale».