Carabinieri, il sindacato Sim elegge i rappresentanti locali

È nata in questi giorni la sezione provinciale veneziana del Sim, il Sindacato italiano militari carabinieri. Il primo congresso regionale del Veneto si è svolto il 27 novembre a Villa Obizzi, ad Albignasego (Padova), con la partecipazione dei segretari nazionali Antonio Serpi e Dino Caputo. L'assemblea ha eletto come segretario regionale aggiunto Gianmarco Guarascio, effettivo alla Compagnia di intervento operativo del 4° Battaglione "Veneto", e Giovanni Pitarra e Alessandro De Vito (4° Battaglione) per la segreteria provinciale di Venezia, rispettivamente nel ruolo di segretario generale e segretario aggiunto, assieme a Enzo Cairone (effettivo al Nil, il nucleo dell'ispettorato per il lavoro).

Serpi ha illustrato agli iscritti gli obiettivi raggiunti dal sindacato, informandoli sulle linee programmatiche per il prossimo futuro ed affrontando i temi d’interesse attuale, come la tutela legale degli iscritti, la contrattazione degli stipendi e la questione degli infortuni derivanti da causa di servizio. Sono temi che toccano direttamente i segretari neo eletti, che avranno importanti responsabilità nella tutela del personale rappresentato. «I segretari opereranno in nome e per conto degli uomini e delle donne in divisa dell’area di riferimento - spiegano dal sindacato - e saranno, per i militari iscritti, un punto di riferimento per adoperarsi nella risoluzione dei problemi lavorativi, mantenendo un costante e costruttivo rapporto di collaborazione coi Comandi».

Da parte dei segretari, un ringraziamento «a tutti i tesserati per la fiducia dimostrata, che testimonia la necessità, da parte degli appartenenti all’Arma, di disporre di un sodalizio sindacale forte e coeso». Un «sentito ringraziamento», infine, «va all’amministrazione comunale di Albignasego, che ha concesso, per questo evento, l’uso della splendida cornice di Villa Obizzi».