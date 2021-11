Il sindaco di Noale alle donne: «Ho scoperto il tumore quando era piccolissimo. Ora sono guarita»

«Dieci anni fa ho scoperto il tumore al seno sotto la doccia. Difficile anche da individuare, sembrava un chicco di riso; ma subito ho capito che c'era qualcosa di diverso nel mio corpo, qualcosa che avrei dovuto approfondire». Sono le parole del sindaco di Noale, Patrizia Andreotti, che attraverso la sua forte testimonianza ha voluto portare il personale contributo per sensibilizzare tutte le donne alla prevenzione spronandole ad osservare i cambiamenti del proprio corpo, che in alcuni casi possono essere letali. Ora il sindaco sta bene, ha avuto il supporto della famiglia, dei suoi studenti, dei medici «ma la malattia può colpire altre donne, quando meno ce lo aspettiamo - ribadisce Patrizia Andreotti - Per questo non bisogna mai abbassare la guardia».

E il primo cittadino ha voluto lanciare il messaggio della prevenzione proprio nel corso nella serata conclusiva dell’ottobre rosa a Noale, dal titolo "Conosci il tuo seno e gli strumenti per proteggerlo" che si è svolta in sala San Giorgio di Noale promossa dal Presidio Ospedaliero Casa di Cura “Giovanni XXIII” Monastier che dopo la pandemia ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “NonPerdereAltroTempo”.

«Lo scopo - osserva Matteo Geretto, responsabile sviluppo e comunicazione del presidio ospedaliero - è quello di riaccendere l’attenzione sulla malattia, allentata dalla pandemia. Solo nei primi cinque mesi del 2020 l’Osservatorio Nazionale Screening stima che ci siano stati oltre un milione di esami di screening in meno, per un potenziale incremento delle diagnosi di cancro prossimo alle cinquemila unità. Per questo è necessario riaccendere l’attenzione informando la popolazione femminile attraverso seminari formativi tenuti da medici specialisti».