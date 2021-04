Spinea candidata a "città europea dello sport 2023". Ieri, lunedì 12 aprile, il sindaco Martina Vesnaver si è recata al Coni a Roma assieme all’assessore allo Sport Elia Bettin per presentare la proposta e ufficializzare la candidatura. Il responso è previsto per il 15 ottobre prossimo. La città veneziana dovrà vedersela con Busto Arsizio (Varese), Padova, Schio (Vicenza), Trapani, Rende (Cosenza), Fondi (Latina) e Catanzaro.

Il riconoscimento sarà assegnato da Aces Europe di Bruxelles, che si baserà sullo stato attuale di impianti, strutture e associazioni sportive presenti nel territorio. Nonché ovviamente dello spazio riservato allo sport nei programmi della giunta. In palio ci sono fondi dedicati per lo sviluppo dello sport, che porteranno benessere a tutta la comunità spinetense. Un traguardo difficile, ma non impossibile. «Perché non candidarci a città europea dello sport 2023 e cosa poteva portare questa candidatura alla nostra città, mi sono chiesta assieme alla nostra amministrazione - spiega il sindaco Vesnaver -. Proporsi nel 2021, con una pandemia in corso, rappresenta per noi un aspetto importante, vuol dire: noi andiamo avanti, abbiamo il coraggio di affiancarci a realtà più grandi e farci ispirare, noi ci siamo». «Lo sport ha pagato un tributo molto alto alla pandemia – prosegue Bettin - quante società sportive saranno ancora funzionanti alla fine dell'emergenza? Noi vogliamo fortemente rispondere: tutte e anche di più. Noi non vogliamo arrenderci, vogliamo avere uno stimolo in più per combattere, avere uno scopo preciso in mente per arrivare al 2023 non solo mantenendo tutti gli sport attualmente presenti in città, ma con altri di nuovi e con tanti affiliati, tanti allievi e allenatori che scambino relazioni educative e sociali».

«Lo sport - continua il sindaco - per noi è un'agenzia educativa, assieme alla scuola e alla famiglia. Lo sport è motivazione. L'amministrazione, le dirigenti scolastiche, le associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti: tutti motivati a guadagnare questo premio, a trascinare una città intera sul tema dello sport, della salute, dell’impegno, dell’autostima, dell’orgoglio e dell’identità». L’amministrazione si è impegnata a rendere le strutture più efficienti e a valorizzarle, vista la sfida. Spinea, che ha dato i natali alla campionessa italiana di nuoto, Federica Pellegrini, quest’anno finalmente avrà la sua piscina, oltre a possedere uno dei due pattinodromi coperti a livello nazionale dove sono stati fatti campionati. C'è l'impegno ad ammodernare e sistemare gli impianti che mostrano i segni del tempo ma continuano ad essere strutture uniche nel panorama nazionale. «Nuovi sport si stanno affacciando nel nostro panorama e siamo pronti a coglierli. Lo sport è salute, sacrificio, coraggio, passione: scuola di vita soprattutto per i giovani. La nostra città è cresciuta rapidamente in questi anni, e ha bisogno di conquistare la propria identità. Essere città europea dello sport 2023 può dare una grande motivazione», conclude il sindaco.