Sit-in dei lavoratori ai Giardini della Biennale: «Diritti e dignità per il lavoro culturale»

Questa mattina davanti ai cancelli dei Giardini della XVIII Biennale Architettura di Venezia, un gruppo di lavoratori e lavoratrici dell’arte e della cultura ha presentato, durante un sit-in, la Carta Metropolitana del lavoro culturale. Denunciando, contestualmente, le condizioni - definite inaccettabili - che caratterizzano il lavoro culturale a Venezia e nella galassia afferente alla Fondazione Biennale. Il sit-in e la pubblicazione della Carta sono la prima tappa di un percorso chiamato Biennalocene, assemblea che unisce lavoratrici e lavoratori dell’arte e della cultura e studenti, nata a giugno su impulso di Sale Docks, Institute of Radical Imagination, Mi Riconosci e ADL Cobas.

L'orario era volto a intercettare i lavoratori che entravano in servizio prima delle 10. Gli attivisti, circa 50 persone, hanno srotolato uno striscione che recita “Biennalocene. Per i diritti del lavoro culturale”. Hanno raccontato in una serie di interventi rivendicazioni e condizioni di lavoro. Poi con un blitz alcuni di loro sono entrati dentro i cancelli di Biennale armati di megafono, e hanno letto la Carta elaborata dall’assemblea, esponendo cartelli e distribuendo volantini ai lavoratori che entravano in Biennale e a visitatori incuriositi. I punti della Carta, che prevede tra le altre cose un salario minimo a 10 euro, l’adozione del contratto di settore Federculture obbligatorio, lo stop ai tirocini gratuiti e all’utilizzo abusivo di partite Iva, la lotta a ogni tipo di discriminazione, sono stati ascoltati, raccogliendo la solidarietà e l'interesse del pubblico.

«Abbiamo visto pochi giorni fa un entusiasmo della politica per un cambio ai vertici di Biennale - nota Federica Arcoraci di Biennalocene dal presidio - ma noi nelle nostre riunioni abbiamo raccolto decine di testimonianze che parlano di una situazione in cui non c’è proprio nulla da festeggiare: contratti “da fame”, scorretti, abusivi, false partite Iva che mascherano lavoratori dipendenti, gare d’appalto al massimo ribasso sulla pelle dei lavoratori».

«Abbiamo chiesto alla Biennale di incontrarci per discutere dell’adozione della Carta e le chiediamo, da subito, di farsi carico di questi abusi e di prendere provvedimenti affinché le condizioni lavorative dei suoi dipendenti vengano estese a tutte le lavoratrici e lavoratori di partecipazioni nazionali, padiglioni esterni ed eventi collaterali marchiati Biennale», ha rilanciato Marco Baravalle al termine della manifestazione.