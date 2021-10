Sit-in all'ufficio scolastico regionale: «Green pass discriminante, negato diritto alla sopravvivenza»

Un centinaio tra docenti, genitori, Ata, studenti universitari e sostenitori sono intervenuti lunedì mattina in via Forte Marghera a Mestre: «Con questo documento non vengono dati strumenti per poter lavorare in stato di salute. Violato il diritto del lavoro»

Un centinaio tra docenti, genitori, Ata, studenti universitari e sostenitori sono intervenuti lunedì mattina attorno a mezzogiorno davanti l'ufficio scolastico regionale Veneto in via Forte Marghera a Mestre per protestare contro la misura del Green Pass.

Discriminazione

Il personale della scuola ha evidenziato ai nostri microfoni il malessere di molti lavoratori del comparto scuola: «La misura - esordiscono - non ha nulla di sanitario ma è diventato un vero lasciapassare discriminante che di fatto ci ha divisi tra persone anche sul posto di lavoro I dirigenti scolastici il problema mentre i collaboratori scolastici si sono trasformati in ispettori sanitari. Tutto questo quando sappiamo che il vaccino è su adesione volontaria ma con questo documento di fatto non vengono dati gli strumenti per poter lavorare in stato di salute. Con questo lasciapassare viene violato il diritto del lavoro e quindi viene violato il diritto alla sopravvivenza perchè chi non può lavorare non può sopravvivere».

Diritto alla sopravvivenza

I docenti, infatti, spiegano: «Le persone non hanno diritto più a lavorare e quindi a sopravvivere se non sottoponendosi ad una tortura? Perchè fare tre tamponi a settimana a proprie spese perchè lo Stato no dà gli strumenti scarica il barile sulle categorie di lavoro di pagarsi interamente i costi di un diagnosi che poi è fallibile significa che mi togli il diritto a sopravvivere.» chiudono.