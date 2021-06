“Sogni”, il nuovo singolo dei veneziani On The Moon

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Link Spotify: https://open.spotify.com/track/0kWwapcpCgsTAPUUURe7HG

Così la band veneta descrive il nuovo lavoro: Ispirata al mondo onirico come suggerito dal titolo, “Sogni” rappresenta il rapporto di odio/amore dato dalla fragilità dei sogni stessi.In alcuni casi infatti la realtà in cui si vive può essere negativa al punto di preferire un mondo immaginario e surreale in cui avere potenzialmente ciò che si vuole, come ad esempio un rapporto con qualcuno da cui si è subito un abbandono.

On The Moon è un progetto electro rock italiano, formato da musicisti con background ed esperienze musicali diverse che si uniscono dando vita ad un repertorio di brani inediti e di forte impatto, grazie a sonorità rock unite all’uso dell’elettronica e ai testi in italiano. Inizialmente nata come band indie rock, nel 2018 pubblica il primo EP “Episodio 1”, ma è nel 2020 che si consolida la formazione attuale, che vede la nuova chitarrista Giorgia Ravanello unirsi ai due fondatori della band Luna Vianello alla batteria e Luca Di Vacri, bassista diventato anche voce principale nella seconda vita del progetto.

Fin dall’esordio la band collabora con l’etichetta discografica Ferrarese Alka Record Label, con la quale insieme a Massaga Produzioni e Manuele Fusaroli lavora alla produzione di nuovo materiale. Il 22 ottobre 2020 esce il singolo “Il Mio Migliore Amico”. Gli On The Moon sono: Luca Di Vacri (voce e basso) Giorgia Ravanello (chitarra) Luna Vianello (batteria) Produzione artistica: Michele Guberti e Manuele Fusaroli Registrato e mixato: da Michele Guberti presso il Natural HeadQuarter Distribuzione e promozione: Alka Record Label Riprese e montaggio video: Luca Di Vacri, Luna Vianello Drawing: Luna Vianello www.facebook.com/onthemoonland www.instagram.com/onthemoonland