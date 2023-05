Soluzioni per l’internazionalizzazione del mercato in contesti turbolenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Calicantus segna in agenda il prossimo evento realizzato in collaborazione con BigCommerce, la piattaforma quotata al NASDAQ che fornisce servizi di software avanzati per il commercio online e Upskill 4.0, spin off dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, start up innovativa e Società Benefit.

Venerdì 26 maggio, il Campus Scientifico di Ca' Foscari ospiterà a partire dalle ore 15.00 l’evento "Old Commerce or BigCommerce? Soluzioni per l’internazionalizzazione dinamica e selettiva in contesti turbolenti". In quest’occasione inedita verrà presentato ufficialmente lo studio condotto da Upskill 4.0 volto a comprendere le esigenze delle aziende, identificare le opportunità emergenti e valutare il grado di digitalizzazione dei processi di vendita delle imprese, come beneficio commerciale in una situazione delicata per l’export.

Lo scenario internazionale italiano vede infatti un netto rallentamento delle esportazioni rispetto al 2022, passando da +9,4% a +1,6% nel 2023 e +2,3% nel 2024, secondo i dati raccolti dal Centro Studi Confindustria. Una situazione che deriva dall’indebolimento del contesto internazionale, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, seppur le imprese esportatrici italiane stiano dimostrando grande resilienza agli shock.

È emersa a tal proposito la capacità del Made in Italy di cogliere le opportunità generate dalle condizioni in veloce cambiamento nei mercati, facendo leva su alcuni punti di forza strutturali: una base manifatturiera rafforzata; una profonda diversificazione nei prodotti e lungo le filiere internazionali di produzione; un miglioramento competitivo nei costi e nella composizione qualitativa dell’export.

“In questo contesto, sempre più aziende stanno prendendo consapevolezza di quanto sia necessario evolvere i propri modelli organizzativi per avere successo in mercati che risentono delle turbolenze mondiali, soprattutto in seguito alla pandemia di COVID-19 che ha cambiato le abitudini dei consumatori – ribadisce Valentino Bergamo, CEO di Calicantus - la digitalizzazione dei processi commerciali è diventata essenziale per le aziende che vogliono rimanere competitive: è importante studiare una chiara strategia, un piano di implementazione formale e misurare i KPI - e conclude - oggigiorno anche i modelli D2C e B2B possono essere integrati con successo per ottenere un ottimo risultato.”

Ad intervenire nella sede dell’evento organizzato da Calicantus su questi temi, sarà il prof. Stefano Micelli, docente di economia e gestione delle imprese all’Università di Venezia, studioso della trasformazione del sistema industriale italiano. Presente anche Banca Mediolanum, che offrirà una panoramica dei vantaggi dedicati alle aziende che stanno investendo in sviluppo e digitalizzazione.

Le testimonianze saranno avvalorate dai dati raccolti da Upskill 4.0 sugli scenari in cui la digitalizzazione dei processi commerciali si colloca a livello internazionale. Si approfondiranno infatti le risposte delle aziende al contesto in cambiamento, oltre ai percorsi virtuosi che si possono generare grazie ai processi di outsourcing.