Sopralluogo a Isola Verde, previsto un ripascimento delle baie più sofferenti

Spiaggia di Isola Verde a Chioggia: sopralluogo nell'area situata tra le foci dei fiumi Brenta e Adige, la settimana scorsa. In zona, che è sito d'interesse naturalistico, lo scorso autunno sono partiti due importanti lavori per la sicurezza idraulica da 3,5 milioni di euro. Sul posto l'assessore regionale al Dissesto idrogeologico, Gianpaolo Bottacin, la scorsa settimana.

Qui il litorale negli ultimi anni ha subito un deterioramento a causa dello scarso apporto solido litoraneo e delle ripetute erosioni per le intense mareggiate autunnali. Bottacin ha verificato il primo dei due interventi avviati, ormai in dirittura d'arrivo e riguardante i pennelli 5 e 6. «Abbiamo impegnato 1,3 milioni di euro per questo intervento, con cui i nostri uffici del Genio civile hanno potuto avviare una serie di opere di difesa del litorale marittimo: lavori che si sono tradotti in una naturale prosecuzione degli interventi già svolti, tramite un primo stralcio esecutivo del 2018, con cui si era provveduto a eseguire un prolungamento soffolto dei sette pennelli trasversali già esistenti sul litorale di Isola Verde».

L’entroterra è, infatti, caratterizzato da importanti aree destinate ad usi agricoli e turistico-ricreativi salvaguardate da una limitata formazione forestale e da cordoni dunosi prospicienti l’arenile, che assumono un rilevante interesse per la difesa idrogeologica e per prevenire fenomeni di ingressione marina. Con le economie progettuali è stata prevista una variante progettuale, che ora è in fase di approvazione, con cui si è inserito un ripascimento manutentivo delle baie più sofferenti con circa 20.000 metri cubi di sabbia prelevata da foce Brenta. Lavori che saranno svolti dopo la sospensione per la stagione balneare. «Ci sono centinaia di cantieri avviati in Veneto per la sicurezza e il potenziamento del nostro territorio – ha evidenziato Bottacin – La nostra regione è una terra bellissima, ricca di storia e di luoghi splendidi che devono essere salvaguardati per gli scenari naturali incredibili e spettacolari che ci offrono».