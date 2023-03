Procedono i lavori al nuovo terminal dei bus a San Donà: «Migliorerà il trasporto pubblico» | VIDEO

Il nuovo terminal sta sorgendo in un’area di 15mila metri quadrati, tra le vie Pralungo ed Ereditari. La posa della prima pietra è avvenuta l'1 giugno 2021 e la consegna dei lavori è prevista per il 30 novembre 2023. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 6 milioni di euro, 2 dei quali finanziati dal Ministero.

«Complimenti ad Atvo e alle aziende che stanno realizzando questa bellissima autostazione – ha affermato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, dopo il sopralluogo di ieri al cantiere di via Pralungo –. È un’opera imponente, destinata a cambiare radicalmente, migliorandolo, il trasporto pubblico. Senza dimenticare che, parallelamente, a pochi metri di distanza, sta per essere completata anche la nuova stazione dei treni».

Si tratta, inoltre, di un'opera proiettata al futuro e alla sostenibilità: da una parte per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, dall’altra con il posizionamento di colonnine destinate ad alimentare 10 bus elettrici (con la predisposizione per 32 colonnine che potranno alimentare, in contemporanea, 64 bus).

Nella struttura troveranno posto gli uffici dei responsabili Atvo, la sala d’attesa e il bar. Gli uffici amministrativi al momento rimarranno nell’attuale sede di piazza IV Novembre. Per quanto riguarda lo spazio lasciato libero nel momento in cui ci sarà il trasferimento del terminal, Atvo sta studiando la soluzione migliore affinché vi sia una valorizzazione della struttura, posizionata in pieno centro. Da ricordare che Atvo dispone di 300 mezzi, 120 dei quali al servizio di San Donà di Piave dove, per lo spostamento dell’autostazione, sarà ripensato il servizio urbano.

«Sono molto orgoglioso dell’opera che stiamo realizzando – ha aggiunto il presidente Atvo, Turchetto –, nel pieno rispetto del crono programma. Questa è l’ulteriore dimostrazione di come Atvo creda fortemente negli investimenti, nel rinnovamento e nella qualità dei servizi. Mi auguro che questo intervento possa rappresentare il primo tassello di una crescita importante della città di San Donà di Piave».

I lavori sono eseguiti dall’Ati, Associazione temporanea di Imprese, cui fanno parte la Susanna Costruzioni e la Ifaf di Noventa di Piave, Intese di San Donà di Piave e Fiel di Ceggia.