Sosta breve nel centro di Mirano, c'è il bonus venti minuti gratuiti

A partire dal 4 settembre le soste fino a 20 minuti nel centro di Mirano saranno gratuite.

La novità del “Bonus 20 minuti gratuiti” è stata introdotta dall’Amministrazione comunale per agevolare chi vuole effettuare una sosta breve nei parcheggi a pagamento. L’utilizzo degli stalli blu è infatti spesso legato a fermate che durano giusto il tempo di svolgere delle commissioni presso le attività e i servizi del centro.

Il Bonus consente di sostare gratuitamente per 20 minuti in tutti gli stalli blu, compresi quelli del parcheggio di via Miranese adiacente l’ospedale. E’ valido una sola volta al giorno. Per utilizzarlo è necessario inserire la targa in uno dei parcometri disponibili, richiedere il bonus, ritirare il biglietto ed esporlo nel cruscotto del veicolo in modo visibile. Il biglietto gratuito viene emesso una sola volta al giorno per la targa indicata, indipendentemente dal parcometro su cui viene effettuata la richiesta: non può essere chiesto per la stessa targa nello stesso giorno su più di un parcometro. Al termine dei 20 minuti, per mantenere il veicolo nello stallo, è necessario effettuare il pagamento della sosta presso il parcometro.

«Questa agevolazione – spiega il Sindaco Tiziano Baggio - conclude il percorso di riordino delle aree di sosta a pagamento che abbiamo voluto per favorire la continua disponibilità di posti auto nel centro di Mirano. Da lunedì chi avrà necessità di uno stop and go per effettuare acquisti in velocità potrà quindi parcheggiare gratuitamente. Siamo molto soddisfatti di questo provvedimento che consentirà a tutti di accedere con più facilità ai servizi, alle attività commerciali e professionali del centro storico».