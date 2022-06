Interventi economici per famiglie fragili e natalità

Nei Comuni di Venezia, Marcon e Quarto d’Altino dalle 10 del 23 giugno e fino alle 12 del 29 luglio 2022 sarà possibile presentare la domanda per beneficiare delle misure economiche finanziate dalla Regione del Veneto a favore delle famiglie fragili. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente con modalità telematica, attraverso il portale dedicato: https://dime.comune.venezia.it/servizio/famiglie-fragili.

Il bando prevede l’erogazione di tre contributi a seconda della condizione specifica del proprio nucleo familiare: uno per le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori; uno per le famiglie monoparentali o famiglie di genitori separati o divorziati, con figli fiscalmente a carico; uno per le famiglie con figli minorenni a seguito di parto trigemellare o famiglie con un numero di figli pari o superiore a 4, fiscalmente a carico, di cui almeno 1 minorenne.

Per richiedere i contributi sono richiesti i seguenti requisiti minimi essenziali: avere la residenza nel Veneto e nei Comuni di Venezia, Marcon o Quarto d’Altino, avere un Isee inferiore a 20 mila euro e disporre dello Spid.

Se gli utenti dovessero riscontrare problemi ad accedere al portale o anomalie di altra natura potranno comunicarlo via e-mail all’indirizzo: info.famiglia@comune.venezia.it, per consentire agli uffici di segnalare ai tecnici il problema e risolverlo.