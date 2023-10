Sostieni il film Nameless - la storia di un senzatetto a Venezia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

“NAMELESS” è un film indipendente prodotto da Etimo insieme al regista siriano Abd Alrahman Dukmak, con il sostegno e la partecipazione di maestranze e realtà veneziane. Grazie al realismo delle immagini, lo spettatore verrà calato nel mondo dei dimenticati, con il performer Valerio Pastorelli, immerso in una Venezia notoriamente indifferente e distaccata: grazie ad un abile gioco di ruoli, il protagonista sarà seguito nei continui spostamenti da un punto all’altro della laguna alla ricerca di un alloggio, come se il continuare a traslocare fosse l’unico modo per non essere dimenticato. Tra finzione e realtà il protagonista esplora la disperata condizione di un senzatetto condannato ad infiniti traslochi, sotto il peso opprimente della sua valigia. Tolti i panni del protagonista, l’attore e il regista si interrogano sul vero significato della performance, attraverso le reali sensazioni provate durante l’interpretazione. La campagna di raccolta fondi lanciata su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, nasce con l'intento di avvicinarsi al budget necessario a coprire le spese di post-produzione (editing, color correction, musiche e sound design), e per l’acquisto di materiale video degli archivi storici Palestinesi e Veneziani, nonché l'acquisto dei diritti e tutto il complesso e costoso lavoro di distribuzione, con un obiettivo economico issato a 10mila euro. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/nameless-1/