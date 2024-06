Sottomarina Sound Beach, tutti gli eventi del beach festival più atteso dell'estate

È il beach festival più atteso dell’estate. Dal 30 luglio al 3 agosto si canta e si balla sul lungomare di Sottomarina con Mahmood, Alfa ed Emma e due eventi a ingresso gratuito destinati ad animare il litorale. La città di Chioggia in collaborazione con DuePunti Eventi firma infatti la prima edizione di Sottomarina Sound Beach, il festival sulla spiaggia recentemete nominata Marina Beach Life.

Dopo aver conquistato i club d’Europa (17 date in 10 Paesi, quasi tutte sold out), Mahmood sarà protagonista dei più suggestivi festival estivi italiani con il Summer Tour, con tappa a Sottomarina il 30 luglio (ore 21.30). Tappa del tour estivo poi, il 31 luglio (ore 21.30), anche per il giovanissimo Alfa. L’1 agosto, invece, dalle 18, l’Holi - il festival dei colori più famoso d’Italia, simbolo di gioia, amore e divertimento genuino - celebra 10 anni di vita col nuovo tour estivo “10 Years Anniversary”, una decade piena di musica ed emozioni che ha conquistato oltre 900mila holi lovers in tutta la penisola, registrando sold out ad ogni tappa. Il format consiste nel lanciare in aria polverine colorate e profumate alla fine dei countdown che i vocalist o i dj ritmano dal palco. E si balla e ci si “colora” tutti insieme. Una vera festa, insomma, con tanti guest sul palco, oltre agli immancabili dj resident dell’Holi.

Grande attesa anche per Emma, il 2 agosto, con la sua voce graffiante ed appassionata e un grande show. Chiusura a tutto volume con la crew di Radio Company che il 3 agosto farà ballare tutta la spiaggia con il suo inconfondibile sound (ingresso libero, dalle 21.30). Per il super format “Big Bang Company”, ospiti live saranno Boro, Nico Heinz, Fabio De Magistris feat. Mia, con musica live, divertimento e tanti gadget.