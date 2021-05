Martedì a Noale posa della prima pietra del sottopassaggio ferroviario

Alle 11 in via Borgo dell'Oasi con la partecipazione ristretta per via del Covid a rappresentanti del Comune, al sindaco Andreotti, alla vicepresidente del Veneto Elisa De Berti, a Rete Ferrovie italiane e alla ditta che si è aggiudicata i lavori

Lavori del sottopasso ferroviario a Noale, mappa via Borgo dell'Oasi

Martedì 11 maggio, alle 11.30, a Noale sarà posata la prima pietra del sottopassaggio ferroviario, che comprende anche il completamento del sottopasso di via Valsugana con la parte di pista ciclabile. L'intervento promosso dalla Regione del Veneto insieme alla Rete Ferroviaria Italiana spa, è in via Borgo dell'Oasi. La breve cerimonia di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice, vedrà la presenza della vicepresidente della Regione Elisa De Berti, del sindaco di Noale Patrizia Andreotti, dei responsabili di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e di altre autorità locali.

«Un’opera che i cittadini di Noale attendono da tanti anni e che finalmente è al via - commenta il sindaco Andreotti -. La breve cerimonia di inaugurazione purtroppo non potrà essere aperta ai cittadini per le note restrizioni dovute al Covid. L’evento sarà riservato ad alcuni rappresentanti della Regione, di Rfi, del Comune e della ditta che si è aggiudicata i lavori. Saranno resi noti i dettagli relativi al complesso cantiere che permetterà l’eliminazione di uno dei passaggi a livello di Noale».