Venezia capitale dell'aerospazio per tre giorni, Zaia: «Attiriamo investimenti»

«Industria, talenti e sistema pubblico. Questa è la formula di Veneto Space Meetings: un ecosistema capace di creare connessioni e dialogare in modo diretto con tutta la filiera economica dello spazio, che occupa più di 5mila addetti in 260 aziende e mira a creare le opportunità per i giovani innovatori europei per attirarli nel nostro mondo industriale». Con queste parole, il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha presentato presso la sede del Parlamento europeo a Bruxelles l'evento internazionale che riunirà a Venezia, dal 20 al 22 maggio, player, operatori finanziari e aziende che potranno approfondire le opportunità di investimento nell'economia dello spazio.

Space Meetings Veneto 2024 è realizzato grazie all’impegno della Regione del Veneto e della Rete innovativa regionale, per mappare e mettere in connessione tutte le eccellenze del territorio: enti pubblici, università, centri di ricerca e aziende che hanno reso il Veneto una delle principali regioni in Italia nella filiera dell’aerospazio.

Saranno due le novità importanti rispetto all’edizione 2023: martedì 21 maggio sarà approfondito il tema "Sport e Spazio", con le ricadute importanti sull’alimentazione, sui tessuti sportivi, sulla tecniche di allenamento, sulle tecnologie dello sport e molto altro considerato che la Regione del Veneto è stata nominata “Regione Europea dello Sport 2024”; l’evento sarà aperto anche al pubblico in collaborazione con il Festival delle Idee con momenti di intrattenimento con personaggi illustri - astronauti ed esperti internazionali - per raccontare le ricadute che può avere lo spazio anche sulla quotidianità.

«Il Veneto, con le sue politiche regionali - ha aggiunto Zaia nel suo intervento - ha aperto le porte all’industria digitale e al mondo dello spazio, non solo per allargare i propri confini e mostrare le proprie eccellenze a livello europeo ma anche per creare un sistema pubblico-privato, un ponte, capace di attrarre investimenti sul territorio regionale. È un evento strategico che punta a creare in Veneto un vero incubatore per tutto quello che gravita attorno al mondo dell’aerospazio».