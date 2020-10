"Sparirò": il videoclip del trapper mestrino Rickey Bellamy | VIDEO

Comunicare la rabbia e la delusione con una metrica veloce e incisiva: è uscito Sparirò, l’ultimo videoclip del trapper mestrino Riccardo Bellio, in arte Rickey Bellamy.

Classe ’91, Riccardo si appassiona alla musica sin da bambino, grazie all’influenza del padre batterista. Dopo una lunga esperienza come cantante tra le fila di band veneziane, nel 2019 avvia il progetto “Rickey” - che poi si evolverà, un anno più tardi, in “Rickey Bellamy” - non solo per la voglia di scrivere e lasciare un segno attraverso le proprie canzoni ma anche per elaborare il lutto per la morte della madre. Tra il 2019 e il 2020 sono stati pubblicati sei singoli e tre videoclip, tra cui il fortunato Casa, composto e prodotto insieme all’amico e collega musicale Il Kele.

«Ho scritto Sparirò in mezza giornata. Mi sentivo arrabbiato e ho quindi cercato di veicolare questo mio sentimento attraverso un testo potente - racconta l’autore - Sono arrivato a un punto della mia vita in cui non mi fido più di quello che dicono le persone. Non prendo più in considerazione le parole ma solo ed esclusivamente i fatti»: nel videoclip, girato tra Mestre e Mogliano, Riccardo racconta infatti la delusione ma, allo stesso tempo, la fiducia in se stesso e la voglia di riscatto in un continuo gioco di richiami e di contrasti curato da Francesco Petrella e Massimo Mandruzzato, videomaker di Bamboo Visual.

Per Rickey Bellamy fare musica significa essenzialmente comunicare esperienze o sensazioni vissute e lo fa appoggiandosi a generi eterogenei e sempre differenti: «Per Sparirò mi sono ispirato allo stile veloce di Tekashi 6ix9ine ma ho cercato di mantenere comunque una linea melodica».

Il cantante, che ha da poco iniziato una collaborazione con la famosa piattaforma di video sharing VEVO, ha già pronto un nuovo singolo e sta lavorando ad un possibile futuro album. Dallo scorso 30 settembre Sparirò è disponibile su tutti gli store digitali.