Spazio del corpo / Corpo dello spazio è un progetto della Fondazione Martin Egge Onlus, in collaborazione con la Fondazione Marchesani con il patrocinio del Comune di Venezia e di Città metropolitana di Venezia, a cura di Cristiano Vettore e Chiara Mangiarotti.

Fondazione Marchesani, Dorsoduro n. 2525, Venezia 11 > 30.11.2023 Inaugurazione Sabato 11 Novembre 2023 ore 17,30 Orari da mercoledì a domenica 17.00 > 19.30 Con il contributo di Fondazione di Venezia - Bando Cultura 2023

La mostra raccoglie una quarantina di lavori prodotti dai partecipanti all’Atelier di Disegno e Pittura della Fondazione Martin Egge Onlus nell’arco degli ultimi cinque anni. Il filo conduttore che dà il titolo alla mostra è il corpo nel suo farsi e la sua relazione con lo spazio. Corpo come “doppio” proiettato in animali della laguna, in animali mitologici o in supereroi. Corpo rappresentato attraverso l’invenzione trovata per trasformare la paura in forza negli autoritratti. Ogni autore, Alessandro Cipriano, Amos Bompieri, Mattia Dian, Mattia Marchiori, Lorenzo Praitano, nel processo creativo, senza saperlo, ha creato se stesso a partire dal proprio corpo, ha trasformato il proprio spazio e si propone ora al dialogo con lo spettatore disposto a farsi sorprendere e trasformare. La Fondazione Martin Egge Onlus nasce nel 2013 con l’obiettivo di accogliere bambini, a partire dai due anni, e adolescenti autistici, con sindrome di Asperger e sindromi di alterazione globale dello sviluppo psicologico, con risposte differenti adattate ad ogni caso. L’obiettivo è quello di sostenere un approccio relazionale per potenziare le capacità espressive e comunicative di ogni soggetto e permettere ad ognuno, insieme ai genitori, di elaborare un proprio percorso.