Un team di scienziati di Ca' Foscari estrae due campioni dal ghiacciaio del Colle del Lys | VIDEO

Operando per dieci giorni a 4.155 metri di quota, un team di scienziati italiani ha portato a termine con successo una missione per estrarre due campioni profondi oltre 100 metri dal ghiacciaio del Colle del Lys, sul massiccio del Monte Rosa. La missione si è svolta nell’ambito del progetto internazionale Ice-Memory ed è stata coordinata dall’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp), in collaborazione con Università Ca’ Foscari Venezia, Istituto di fisiologia clinica del Cnr, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Fondazione Montagna Sicura, Comune di Gressoney-La-Trinité, il Forte di Bard e le stazioni di soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia e Alagna. Le attività sul Colle del Lys si inseriscono nel contesto delle spedizioni per lo studio e la conservazione dei ghiacciai italiani finanziate dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dalla Fondazione Ice Memory.

Una delle due “carote di ghiaccio” estratte dai ricercatori sarà analizzata nei laboratori dell’Università Ca’ Foscari, l’altra sarà destinata alla ‘banca dei ghiacci’ che la Fondazione Ice Memory realizzerà in Antartide, presso la base italo-francese di Concordia. Qui le future generazioni di scienziati potranno studiare la memoria climatica e ambientale del Monte Rosa, anche quando il ghiacciaio del Colle del Lys sarà estinto a causa del cambiamento climatico. Il successo sul Colle del Lys completa uno sforzo logistico e scientifico iniziato nel 2021 con l’estrazione di altre due carote di ghiaccio dal Colle Gnifetti, capaci di raccontare 10mila anni di storia ambientale della regione.

«I ghiacciai alpini sono “a rischio estinzione” e ne siamo consapevoli. Vogliamo recuperare e preservare, per le future generazioni di scienziati, questi straordinari archivi del clima del nostro Pianeta prima che tutte le informazioni che contengono vadano completamente perdute» spiega Carlo Barbante, paleoclimatologo, direttore del Cnr-Isp, professore all'Università Ca' Foscari e vicepresidente della Ice Memory Foundation.

Il team di ricerca di nove scienziati, provenienti dal Cnr-Isp e Cnr e da Ca’ Foscari, ha raggiunto il punto scelto per la perforazione lo scorso 9 ottobre, installando il campo remoto e il sistema di carotaggio. Le operazioni hanno richiesto un'intensa settimana di lavoro a temperature di alcuni gradi sottozero (fino a -10°C).

«La perforazione è andata molto bene: siamo riusciti a lavorare in modo veloce e ad estrarre due carote di ghiaccio fino al bedrock, ovvero la superficie rocciosa che si trova sotto al ghiacciaio – afferma Jacopo Gabrieli, coordinatore di questa spedizione e glaciologo del Cnr-Isp –. Le maggiori difficoltà hanno riguardato i primi 10 metri del carotaggio: una parte definita “firn”, ovvero uno strato di transizione tra neve e ghiaccio. In questi primi 10-15 metri abbiamo trovato parecchia acqua liquida, che si è infiltrata nei primi strati e ha reso più difficile operare con il carotiere. Questo ci porta a dire che, anche a queste quote, i cambiamenti climatici agiscono pesantemente sulla fusione dei nostri ghiacciai».

Il ghiacciaio del Colle del Lys rappresenta uno straordinario libro da esplorare per conoscere nel dettaglio e ad altissima risoluzione l’evoluzione del clima negli ultimi 150-200 anni. Il sito è stato selezionato dopo accurati rilievi radar operati grazie alla collaborazione con Stefano Urbini, ricercatore Ingv. La missione ha offerto anche una preziosa opportunità di ricerca sui parametri fisiologici del personale impegnato in quota. La spedizione ha richiesto mesi di preparazione ed è stata possibile grazie al supporto logistico e operativo di Fondazione Montagna Sicura della Valle d’Aosta, delle stazioni di soccorso alpino della Guardia di Finanza di Alagna e di Cervinia e Forte di Bard.

Hanno partecipato alla spedizione: Jacopo Gabrieli (capo spedizione), Fabrizio de Blasi, Giulio Cozzi, Andrea Spolaor e Chiara Venier, ricercatori dell’Istituto di Scienze Polari del Cnr, Federico Scoto, ricercatore dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Cnr, Daniele Zannoni, ricercatore dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Stefano Urbini, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Victor Zagorodnov, ricercatore e fondatore della Cryosphere Research Solutions, Paolo Conz, guida alpina, e Riccardo Selvatico, fotografo e videomaker.