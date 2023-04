Speedline, vertenza ancora delicata. Fim Cisl: «Chiesto incontro al ministero»

Il segretario provinciale della Fim Cisl Venezia, Matteo Masiero, esprime preoccupazione in merito alla vertenza della Speedline, fabbrica di cerchi di Santa Maria di Sala, che si protrae da più di un anno e continua a essere molto delicata. «Giovedì - spiega Masiero -, abbiamo chiesto un incontro al ministero delle Imprese e del made in Italy, augurandoci di essere convocati al più presto, per iniziare a definire le fasi successive in sede istituzionale».

Ad oggi, i possibili investitori sono rappresentati da tre fondi. «Se la fase di ricerca doveva essere pressante ed era necessario stringere i tempi - continua il segretario -, credo che ora sia importante un’analisi approfondita e con i tempi giusti, per permetterci di fare le valutazioni in maniera accurata e corretta. D’ora in poi, sarà ancora più importante l’apporto istituzionale nell’accompagnare quella che ci auguriamo essere la fase conclusiva di questa vertenza. Resta alta la nostra preoccupazione, per un’azienda che ha segnato la storia del tessuto industriale del territorio».

Intanto, i rappresentanti dei lavoratori della Speedline saranno presenti lunedì a Creazzo (Vicenza) dove si terrà il consiglio generale di Fim Cisl Veneto dal titolo “Vehicles Change. Quale direzione per la transizione delle automotive”. I temi attuali metteranno a confronto modelli e strategie, per consentire alla filiera produttiva legata all’automobile e più generale ai mezzi di trasporto, di saper affrontare lo switch indispensabile, sospinto dalle direttive dell’Unione Europea.