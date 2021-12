Speedline, si avvicina il Natale. I lavoratori: «Quella mattina venite a trovarci in fabbrica»

Si sta avvicinando il giorno di Natale e le festività sono alle porte. Non sarà per tutti un bel momento. Alla Speedline di Santa Maria di Sala il presidio dei lavoratori, che attende la nuova convocazione al Mise della proprietaria Ronal, per discutere un piano contro la delocalizzazione dello stabilimento di Tabina, trascorreranno il giorno di festa ai cancelli della fabbrica.

«Noi della Rsu che con i nostri colleghi siamo qui queste feste saranno un pochino particolari e diverse dal solito. Nonostante questo, ci piacerebbe che ci fosse un momento di condivisione con tutti voi, che avete accompagnato e state accompagnando la nostra battaglia e che domenica 19 eravate presenti alla nostra manifestazione. Per la mattina del giorno di Natale sarà qui con noi Lorenzo Pegoraro, un artista che costruisce presepi, solitamente li dona alle associazioni di volontariato, ma venuto a conoscenza di questa situazione, e vuole donare una sua opera al nostro presidio e la mattina del 25 dicembre sarà qui con noi a Tabina. È solo un piccolo gesto, si unisce a tutto quello che stiamo facendo insieme, ma anche questo ci darà la forza di resistere per raggiungere i nostri obiettivi e portare anche qui un po' di calore per queste festività. Se nella mattinata del 25 potete esserci saremo felici di condividere con tutti voi un po' del nostro presidio di Natale. Grazie fin d’ora per quanti di voi riusciranno a passare».