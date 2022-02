Magia di acqua, luce e fuoco: lo spettacolo Nebula Solaris in Arsenale | VIDEO

Si è svolta venerdì 18 febbraio all'Arsenale di Venezia la prima serata di "Nebula Solaris", uno degli eventi più scenografici del Carnevale 2022. In tutto sono in programma 9 appuntamenti con protagonisti giochi d'acqua e fuoco, con due repliche al giorno. Sotto la direzione di Anton Bonura con il contributo di Opera Fiammae e Viorica, "Nebula Solaris" propone uno scenario suggestivo, in cui gli elementi fondamentali di acqua, terra e fuoco si fondono e creano visioni immaginifiche di mondi sommersi e civiltà future. All'evento inaugurale hanno partecipato anche esponenti dell'amministrazione, tra cui la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano e il vicesindaco Andrea Tomaello.

Lo show è un omaggio a Venezia e ai suoi 1600 anni di storia: lo spettacolo sull'acqua, che è l'elemento con cui la città ha creato il suo legame più intimo, è frutto di un lavoro composito, con performance dal vivo e tecnologia. Protagoniste dell'esibizione sono compagnie di manipolazione del fuoco insieme ad altri originali performer che operano in Italia e all’estero: oltre ad Anton Bonura (Lumi – Il Drago Bianco), fondatore di Opera Fiammae, sul palco acqueo anche Lucie Vendlova e Tatiana Foschi, Placido Militano (Spagna), Compagnie Ilotopie (Francia), Daniela Zaharieva Momcheva (Bulgaria), Gambeinspalla Teatro, Thomas Goodman, Danza Collettivo Emergency, Companie Pyronix (Belgio) e Simon Desira Flyboard Malta. In totale diciannove artisti del panorama internazionale per undici imbarcazioni allestite con raffinate scenografie.

L’evento va in scena anche sabato 19 e domenica 20 febbraio con doppia replica alle 18.45 e alle 21.15. Il corteo artistico sull’acqua poi riprenderà da giovedì grasso, 24 febbraio, fino all’1 marzo, data finale della kermesse sempre con doppia replica. Tutte le info sul sito del Carnevale.