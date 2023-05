Dal Lido di Venezia a Jesolo, riconfermate tutte le Bandiere Blu delle spiagge venete

Sono nove le spiagge del Veneto che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2023, dal Lido di Venezia a Jesolo per passare poi a San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Cavallino Treporti, Chioggia, Rosolina e Porto Tolle. Si tratta di una riconferma per tutte e nove queste località balneari della costa adriatica veneta che già lo scorso anno avevano avuto questo importante riconoscimento di eccellenza assegnato dalla FEE Italia, la Fondazione per l'Educazione Ambientale. Inoltre, la Certosa Marina di Venezia ha ottenuto la riconferma della Bandiera Blu da Diporto.

“È la conferma della forza dell’offerta turistica nei 120 chilometri di litorale, che nel 2022 hanno raggiunto numeri positivi dopo i due anni di pandemia e restrizioni - ha dichiarato l’assessore al Turismo della Regione del Veneto, Federico Caner -. Un plauso a tutti gli operatori turistici, alle amministrazioni locali, alle comunità, che con le loro attività sono riusciti a confermare il lavoro realizzato sul fronte della salvaguardia dell'ambiente, valorizzando un contesto delicato come quello marino, che è il principale elemento di attrazione della vacanza al mare".

"Dietro questi riconoscimenti del Lido e di Certosa Marina c'è un lavoro continuo che vede da una parte le imprese che operano nelle nostre spiagge e dall'altra una collettività che si pone correttamente nei confronti del mare - commenta l'assessore all'Ambiente del Comune di Venezia Massimiliano De Martin - È un premio all'organizzazione delle nostre strutture balneari e a chi si adopera per l'accessibilità, la cura degli spazi, i servizi di qualità offerti da un'imprenditoria che ha realizzato negli anni e continua a farlo importanti investimenti per venire incontro alle esigenze di un turista che trova nel nostro territorio mare, spiaggia e anche storia. Ma è anche un Premio al rispetto del nostro mare".

“Siamo orgogliosi di vedere anche quest’anno assegnata a Chioggia la Bandiera Blu, un riconoscimento che non è affatto scontato - ha dichiarato il Sindaco di Chioggia Mauro Armelao -. Per ottenerlo ci si deve migliorare sempre, tant’è che solo quest’anno alcuni comuni sono riusciti a riaverla dopo che l’avevo persa. Il lavoro che viene richiesto ed esaminato dalla commissione incaricata di valutare è davvero importante e coinvolge tanti settori della città, tanti temi. Ringrazio gli uffici comunali e gli imprenditori che si danno da fare per migliorare la qualità dei servizi erogati ai turisti e alla città, contribuendo così al miglioramento della nostra località, consentendole di arrivare alla riconferma della Bandiera Blu”.