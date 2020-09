Spinea città che legge, tutte le iniziative e gli appuntamenti

Spinea ha ricevuto il riconoscimento di città che legge, un titolo che dà la possibilità di programmare iniziative, idee e contributi per quei Comuni che si impegnano a valorizzare e promuovere la lettura attraverso biblioteche e librerie. «Un riconoscimento che ci rende felici e orgogliosi e ci porterà ad offrire ancora più cultura ai nostri cittadini», dice l'amministrazione spinetense. L’assessorato alla cultura della Regione del Veneto in collaborazione con la sezione regionale dell’associazione italiana Biblioteche, l’ufficio scolastico regionale, l’associazione librai italiani, il sindacato italiano librai e cartolibrai organizzano la quarta edizione della Maratona regionale di lettura “Il Veneto legge”.

La manifestazione mette insieme gli educatori e tutti gli attori della filiera del libro per promuovere la lettura e i libri coinvolgendo scuole, biblioteche, librerie, case editrici, lettori professionisti con l’obiettivo di contribuire a rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta. Venerdì 25 settembre in vari luoghi, nelle case private, nei luoghi delle istituzioni e nelle case di riposo, in carcere o in un parco, negli esercizi commerciali o anche online si svolgeranno in tutto il Veneto incontri e letture per bambini e adulti, per chi legge e chi ancora non ha imparato, per i lettori forti e i non-lettori, per affermare il valore sociale della lettura. Il tema che guiderà la Maratona di quest’anno è il viaggio nelle sue declinazioni.

Appuntamento questo venerdì, 25 settembre, alle17 nel parco della biblioteca comunale per l'incontro con Nicola De Cilia, autore del libro “Geografie di Comisso – cronaca di un viaggio letterario” con Alessandro Sbrogiò. Ingresso libero su prenotazione e registrazione all'ingresso in osservanza delle disposizioni anti Covid-19 fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo le iniziative saranno annullate. Info e prenotazioni: biblioteca comunale, telefono 0415071369, email info@biblioteca-spinea.it. Parte inoltre mercoledì 23 il viaggio della nuova “BiblioApe – Libri in Viaggio”, la mini biblioteca itinerante con libri in esposizione, che si possono prendere a prestito, con bibliografie e materiale informativo.

La BiblioApe sarà presente nei giorni:

Mercoledì 23 settembre alle 10 in piazza Cortina (Villaggio dei Fiori)

Giovedì 24 settembre alle 18 in piazzetta del Municipio

Sabato 25 settembre alle 10 in piazzetta del Municipio (durante il mercato settimanale).

Per il prestito occorre presentarsi muniti della tessera di iscrizione alla biblioteca, arà possibile anche fare la tessera associativa.

Mercoledì 23 sarà la volta anche del mercoledì da lettori per i nostri bimbi e ragazzi: il tema sarà sempre il viaggio, appuntamento alle 17.30 in biblioteca. Sono ripartiti i gruppi di lettura in presenza. Si sono ritrovati nel parco della biblioteca il gruppo “L'Italia in giallo”, in occasione, martedì scorso, del compleanno di Agatha Christie, e due gruppi di narrativa che hanno discusso del romanzo “Furore” di Steinbeck. Con l'occasione i nostri appassionati del giallo hanno anche stilato la lista dei libri da cui “pescare” durante l'anno per scegliere quello da leggere e poi discutere assieme.