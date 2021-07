Spinea si organizza per gli europei: tra i maxi schermi c'è quello al parco Nuove Gemme

Domenica sera duecento posti: ingressi limitati in linea con le misure anti Covid. Un'iniziativa che si aggiunge alle tante altre predisposte in città

Duecento posti al massimo, persone tutte sedute e registrate in linea con i dispositivi anti Covid: al parco Nuove Gemme di Spinea è tutto pronto per la finale dei campionati europei domenica 11 luglio, Italia-Inghilterra, con il maxischermo che il Comune ha allestito nel verde pubblico.

Questa è un'iniziativa che si aggiunge, e non concorre, con le altre messe a disposizione da diversi locali della città e da una parrocchia che è dotata di tensostruttura, ha fatto sapere l'amministrazione. Le forze dell'ordine sono preallertate per un eventuale potenziamento a fine partita in caso di vittoria.