Spinea, il no della giunta alla Festa dei Fiori: «Decisione d'obbligo»

La Festa dei Fiori con il tradizionale luna park dal 4 all'8 settembre, e le attrazioni dello spettacolo viaggiante in piazza Fermi a Spinea, non si svolgeranno. Lo ha deciso la giunta comunale giovedì, visti i problemi non ancora risolti relativi al contagio da Coronavirus. Per gli stessi motivi la Pro Loco ha rinunciato alla Fiera di Spinea, abbinata alla Festa dei Fiori: evento desiderato e atteso da tutti, forse anche di più del solito, quest'anno, dopo mesi pesanti e col desiderio di svago, divertimento, in vista di un autunno dai connotati comunque foschi.

Il 16 agosto il ministro della Salute, in aggiunta alle misure contenute nel Dpcm del 7 agosto, ha spento le speranze visto l'inasprimento delle misure di cautela previste per gli spazi pubblici, tra cui le piazze, dove per le caratteristiche fisiche è più facile il formarsi di assembramenti, anche di natura spontanea e occasionale. Anche le linee guida contenute nell'ordinanza della Regione Veneto, nella parte dedicata ai "Parchi tematici e di divertimento", sono impegnative e di difficile attuazione e né l'amministrazione comunale, né la Protezione civile dispongono di risorse professionali ed umane da impiegare nei controlli.

Le attrazioni che hanno inoltrato la domanda per l'installazione, per il numero e le dimensioni avrebbero determinato una fitta occupazione del suolo e un probabile affollamento e assembramento. Questo senza considerare che l'area di piazza Fermi è già ad alta densità abitativa e comprende numerosi e frequentati esercizi commerciali. «La preoccupante ascesa della curva epidemiologica del Covid-19 di questi ultimi giorni – spiegano infine dalla giunta - impone una rinnovata cautela a salvaguardia della salute pubblica, con particolare attenzione ai giovani fortemente vulnerabili al contagio e ai bambini e ragazzi in età scolare anche, e soprattutto, nell'imminenza della riapertura delle scuole».