Allenamenti all'aperto: i buoni 6Sport saranno spendibili per le attività estive

La giunta ha approvato gli indirizzi per la promozione dello sport all’aperto nei parchi e aree verdi comunali, su proposta degli assessori allo Sport Andrea Tomaello e all’Ambiente Massimiliano De Martin. È la delibera con la quale si determinano gli indirizzi per la creazione di un palinsesto estivo.

«Dopo lo stop causato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 – spiega il vicesindaco con delega allo Sport Tomaello – abbiamo voluto agevolare il più possibile l’organizzazione da parte delle società e associazioni sportive di attività da svolgersi all’aperto. Per questo, in sintonia con il collega De Martin, abbiamo privilegiato l’utilizzo dei parchi e delle aree verdi, valutando la compatibilità degli spazi richiesti con il tipo di attività da svolgere e garantendo comunque la fruibilità delle stesse da parte della cittadinanza. In quest’ottica le attività saranno distribuite equamente su tutto il territorio comunale, favorendo la diversificazione delle proposte che dovranno svolgersi nel rispetto delle misure di sicurezza oltre che dei protocolli anticontagio vigenti. Il calendario di iniziative ha l’obbiettivo di promuovere lo sport tra i cittadini, si creeranno stage ed eventi dimostrativi per fare in modo che si avvicinino allo sport, con un’ attenzione particolare anche alla terza età».



Lo stesso provvedimento inoltre disciplina le situazioni che si sono venute a creare a causa della sospensione dei corsi sportivi sostenuti da voucher 6sport e 6sport+1, favorendo l’utilizzo dei voucher parzialmente non goduti. L’obiettivo delle misure previste è garantire alle famiglie il reale utilizzo dei voucher, consentendo, per la quota non goduta, l’utilizzo nell’eventuale estensione estiva del corso programmato. Sarà inoltre possibile richiederne l’estensione per l’anno sportivo successivo o procedere per l’anno sportivo in corso con l’attivazione di un nuovo voucher pari alla quota non liquidata.