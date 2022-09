Gare, incontri ed eventi: il grande sport torna protagonista a Caorle | VIDEO

Il grande sport torna protagonista del Comune di Caorle: ieri, martedì 13 settembre, il campione olimpico Marcell Jacobs ha corso nella cittadina veneta, gareggiando con Lorenzo Patta, medaglia d’oro della staffetta 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo, Matteo Melluzzo, medaglia di bronzo agli Europei Junior e titolare della staffetta 4x100 agli Europei di Monaco, Alessio Faggin, l’atleta Junior più veloce d’Italia.

La particolarità dell’evento ha visto i campioni azzurri impegnati a correre in una pista preparata sulla ScoglieraViva, la passeggiata fronte mare che porta alla Chiesetta della Madonna dell’Angelo, il luogo sacro più amato dai caorlotti e dai turisti.

Ad animare la serata anche la gara femminile con le campionesse paralimpiche Ambra Sabatini, medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Tokyo, Monica Contrafatto, medaglia di bronzo sempre a Tokyo e Giuliana Chiara Filippi, giovanissimo talento di Trento.

I prossimi eventi di Caorle

Il basket di Serie A torna a Caorle: sabato 17 settembre il Palamare Valter Vicentini ricomincerà ad ospitare la grande pallacanestro con l'amichevole fra Nutribullet Treviso e Pallacanestro Trieste. La sfida inizierà alle ore 19.00.

I biglietti saranno acquistabili direttamente al palasport prima della partita, al prezzo di 10 euro (1 euro per gli under 14).

Non solo sport: venerdì 16 settembre tornerà in Sacheta la gara di cucina “Sardee in Grea“, dove 20 coppie di aspiranti cuochi si sfideranno per eleggere il miglior piatto. Condurrà la serata lo chef Simone Rugiati, pioniere dello Show Cooking in Italia.

Iscrizioni presso l’ufficio informazioni IAT al costo di 40 € a coppia.

Dal 16 al 18 settembre è in programma invece il primo weekend de “La Festa del Pesce”, che anche quest’anno verrà riproposta nel tratto di arenile adiacente al Santuario della Madonna dell’Angelo.

Sarà così possibile degustare il pesce di Caorle comodamente seduti in riva al mare dalle 18.00, mentre la domenica solo a pranzo, dalle 11.30 alle 17.