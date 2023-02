Iscrizioni scolastiche, lo sportello del Comune rafforza l'assistenza

Dopo la sperimentazione dello scorso anno, quest'anno è raddoppiato lo "Sportello scuola" attivato dal Comune di Mira per aiutare le famiglie ad iscrivere i propri figli al nuovo anno scolastico. Lo sportello, che rientra tra le attività sociali del progetto comunale "Pianeta Famiglie", è stato attivato negli spazi del comune "Arcipelago Progetti" in via Borromini, ed è stato portato avanti grazie a un operatore e alla disponibilità dei presidenti dei consigli d'istituto e di altri 5 genitori volontari, che si sono resi disponibili nelle diverse giornate per accompagnare altri genitori nell’iscrizione, per un totale di 15 ore di apertura e assistenza.

I genitori iscritti alle diverse giornate di sportello sono stati un totale di 57 (contro i 35 l’anno precedente), cui sono seguite più di 60 compilazioni delle domande di iscrizione online scolastica, fra genitori che hanno iscritto più bambini nello stesso momento, genitori che si sono fatti aiutare nella compilazione dell’iscrizione alle scuole materne e dell’infanzia e un paio di genitori che non si sono presentati all’appuntamento.

A questi genitori prenotati allo sportello si sono aggiunte una trentina di chiamate da parte di genitori che hanno chiesto un consulto telefonico per informazioni di vario genere (contro una dozzina della scorsa edizione), tra cui: informazioni sulle procedure di iscrizione scolastiche (non fornite dalla segreteria della scuola), sull’attivazione dello spid e con domande specifiche proprie della modalità di iscrizione online. In queste chiamate i genitori sono stati accompagnati o supportarti in base alle difficoltà o sono stati inviati loro materiali sull'attivazione dello spid.

«Un piccolo seme lanciato dall'amministrazione l'anno scorso che quest'anno è cresciuto - spiega l'assessora al Sociale, Chiara Poppi - grazie all'impegno di tutti, a cominciare da quello dei genitori che si sono resi disponibili per questo servizio, molto importante anche in termini di integrazione e assistenza. Ci auguriamo l'anno prossimo di continuare con questi progetti di Sviluppo di Comunità, che riescono a dare servizi utili a favore delle famiglie e per tutti i bambini».