Reinserimento nel mondo lavorativo, apre lo sportello Emporio del Lavoro

Aiutare le persone in difficoltà economica e sociale non soltanto fornendo loro beni di prima necessità come cibo o prodotti per l'igiene, ma anche cercando di favorirne il reinserimento nel mondo lavorativo, specie di coloro che hanno perso un'occupazione a causa della pandemia. Con questi obiettivi l'Emporio della Solidarietà ha inaugurato nella mattinata di oggi all'interno dei suoi spazi nell'ex ospedale pediatrico Umberto I di Sant'Alvise a Venezia, lo sportello Emporio del Lavoro.

L'associazione di volontariato Corte del Forner, la società cooperativa sociale Sumo e la Città Metropolitana di Venezia hanno sottoscritto il protocollo d'intesa che dà il via al progetto. «Il lavoro degli empori, e più in generale del terzo settore, durante la pandemia ha fatto la differenza, permettendo al Comune, grazie anche ai fondi per l'emergenza alimentare, di arrivare in modo capillare dove ci fosse bisogno, insieme alla Caritas e alle parrocchie, in una fase in cui spostarsi era quasi impossibile», ha detto l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini.

Questa capillarità oggi viene implementata, ha spiegato Venturini: «Le persone che vengono qui possono interfacciarsi fisicamente con qualcuno ed essere assistite nel percorso di reinserimento lavorativo. E' fondamentale sostenere la ripartenza che però non dove essere solo assistenza. Bisogna cercare di capire quali sono i bisogni delle persone, quali le loro competenze e le opportunità ed incrociare tutti questi elementi». Il servizio di orientamento al lavoro è solo l'ultimo in ordine di tempo tra quelli forniti dall'Emporio della Solidarietà, inaugurato nel 2019 e che agisce in stretto collegamento con l'agenzia per la coesione sociale del Comune di Venezia. Da giugno è stato anche attivato in via sperimentale un servizio di distribuzione di farmaci da banco.