Apre a Noale uno sportello gratuito per l'aiuto nella ricerca di lavoro

Apre lunedì 12 ottobre a Noale Officina Lavoro, un progetto che offre supporta le persone nel superare gli ostacoli che si incontrano nella ricerca e nella permanenza nel mercato del lavoro. Promosso dall’amministrazione comunale e coordinato dalla cooperativa La Esse, comprende uno sportello, con sede in piazza XX Settembre, a Palazzo Scotto, aperto ogni lunedì dalle 9.30 alle 11.30, su appuntamento, che offre informazione e orientamento nella ricerca attiva di lavoro.

Attraverso attività individuali e in piccoli gruppi, il progetto si rivolge alle persone che intendono inserirsi o re-inserirsi nel mondo del lavoro che qui potranno trovare accompagnamento tra le opportunità lavorative raccolte dal servizio, ma non solo. Officina Lavoro si concentra infatti non solo sulla persona disoccupata ma anche sulla sua relazione con il contesto in cui vive, intervenendo sulle condizioni che favoriscono l’incrocio domanda-offerta, operando in rete con soggetti territoriali attivi, pubblici o privati, dalle associazioni di categoria alle agenzie per il lavoro.

«Il progetto si occupa anche della realizzazione di incontri e laboratori con attenzione ai target specifici, dedicati alla conoscenza del mercato del lavoro, la costruzione di un CV efficace, i canali di ricerca e la preparazione di un colloquio, il bilancio delle competenze e la conoscenza reciproca tra persone in ricerca e aziende del territorio - spiega l'assessore ai servizi sociali Annamaria Tosatto -. Non mancherà la possibilità di conoscere le proposte formative presenti sul territorio, per riqualificare o sviluppare la propria professionalità».